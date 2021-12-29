День пророка Даниила 2021: история и традиции праздника

В четверг, 30 декабря, православные верующие в Украине отмечают День памяти пророка Даниила и трех святых отроков Анании, Азарии и Мисаила. В народном календаре эта дата известна как Данилов день, или Даниила.

История, традиции и запреты праздника – далее в материале OBOZREVATEL.

Кем были Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил

Согласно ветхозаветному преданию, за шесть веков до Рождества Христова Вавилон захватил Иерусалим и четверо отроков из знатных семей – Даниил, Анания, Азария и Мисаил – оказались в плену. Вавилонский царь Навуходоносор оставил их при своем дворе, чтобы обучить халдейским наукам.

Однако юноши не отступали от заповедей своей веры, отказывались от роскоши и вели скромный образ жизни. За это Господь наделил их мудростью, а Даниила – еще и даром пророчества и толкования снов.

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Однажды царь приказал в честь себя воздвигнуть огромную статую. Святые отроки отказались поклониться ей, и царь велел предать их казни. Однако юноши оставались невредимыми даже в огненной печи.

Впечатленный царь проникся уважением к святым и вновь приблизил их к себе. При другом правителе, Валтасаре, пророк Даниил объяснил огненную надпись "Мене, Текел, Фарес", которая появилась на стене во время пира и которая предвещала падение Вавилона.

Что нельзя делать на пророка Даниила

Считается, что на пророка Даниила нельзя пришивать пуговицы, оставлять карманы пустыми, заниматься рукоделием, целовать и кормить грудью спящего ребенка. Эти приметы предвещают различные проблемы, болезни и неурядицы.

Традиции в День пророка Даниила

Незамужние девушки на Даниила гадали на суженого. Для этого на трех листах записывали имена трех отроков – Анании, Азарии и Мисаила – и клали под подушку. Во сне должен был присниться будущий супруг.

В народе говорили, что "Данила декабрь торопит", что означало приближение Рождества и Нового года.

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