Антипасха 2021: что можно и что нельзя делать на Красную горку

В первое воскресенье после Пасхи, которое в 2021 году приходится на 9 мая, православные христиане и греко-католики Украины празднуют Красную горку, или Фомину неделю (Фомино воскресенье).

Этот день в церковной традиции известен как Антипасха. Он посвящен воспоминанию о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения и так называемому "повторению" Пасхи. В храмах на Антипасху служат последнюю литургию по пасхальному чину. О том, что можно и что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно Евангелию от Иоанна, когда Иисус Христос явился апостолам, Фомы среди них не было. Услышав новость о воскресении Спасителя, Фома сказал, что не поверит в это, пока не увидит воочию ран на теле Христа.

Вскоре он встретился с Иисусом, но все еще сомневался. И лишь когда Господь показал ему свои раны и позволил прикоснуться к ним, Фома уверовал. Иисус же сказал: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны те, которые, не видя, уверовали!".

Название "Антипасха" означает воскресенье, подобное празднику Пасхи ("анти" – древнегреческая приставка со значением подобия).

Красная горка – народное название Фоминой недели. Оно связано с гористыми местами – "красными горками", где снег весной оттаивал раньше и где традиционно проводились праздничные обряды. С приходом христианства на таких возвышенностях стали строить церкви. Также Красная горка символизирует встречу весны, "красного солнца".

Кроме того, зависимо от региона так могли называть любое гуляние Пасхальной недели, в Юрьев день, любой день от Фоминого понедельника до Юрия или даже всю Фомину (Радоницкую) неделю, или же только ее вторник.

– На Антипасху в храмах служат последнюю литургию по пасхальному чину. Во время богослужения читают отрывок из Евангелия об уверовавшем апостоле Фоме. При этом посвященной Фоме считается вся вторая неделя после Пасхи.

– В народе Красная горка считалась праздником свадеб, поскольку именно в первое воскресенье после Пасхи церковь начинала совершать обряды венчания. Согласно примете, свадьба на Красную горку сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

– В некоторых регионах сложилась поминальная традиция посещать кладбища, чтобы "похристосоваться" с покойными родственниками.

– В селах устраивали праздничные гуляния с играми, кострами и хороводами, где молодые парни и девушки могли встретить свою "половину".

– Женщины до рассвета собирались на окраине, впрягались в плуг и делали борозду вокруг села – такой обряд проводился на получение богатого урожая и защиту родного селения.

– Также проводился обряд на счастье: с горки скатывали яйца. Яйцо скатилось ровно и не разбилось – согласно примете, того, кто его скатил, ждет счастье и успех.

– Незамужние девушки на Красную горку гадали на суженого. А для красоты с утра умывались холодной водой из ручья или колодца.

– Кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится.

– Бросить монетку в озеро, реку или любой другой водоем – сбудется загаданное желание.

– Ясная погода – к щедрому урожаю и счастливому году.

– Ссориться и ругаться – наши предки верили, что иначе участники конфликта не помирятся до Троицы.

– Сидеть дома молодежи и игнорировать гуляния – примета к неудачному году.

– Выбрасывать еду – дурной знак, сулящий беды и болезни.

– Работать на земле.

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