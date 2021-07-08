9 июля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники
В православии 9 июля чтят память Давида Солунского, которого называли Земляничником. Издавна считали, что в этот день земляника полностью созрела и нужно собирать урожай.
У крестьян на праздник Земляничника было принято качать мед, ведь люди верили – в этот период он более целебный и сладкий. О том, что нельзя делать 9 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины 9 июля празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон и Павел.
Преподобного Давида Солунского
Православная церковь чтит Святого Давида Земляничника 9 июля. Преподобный в середине V века жил в монастыре, но решил отречься всех благ земной жизни и поселился в шалаше возле миндального дерева, где прожил 70 лет.
Мужчина был аскетом и мог исцелять от болезней. Всем людям, которые обращались за помощью, Давид давал наставления на жизнь и призывал молиться. Он был источником веры для многих неправедных душ. Именины Святого отмечают в день сбора урожая земляники, поэтому его и назвали Земляничником.
9 июля крестьяне всегда собирали землянику, к тому же не только ягоды, но и листья. На их основе изготавливали народные лекарства и чай. Земляничный напиток помогает восстановить энергию, укрепляет иммунитет и улучшает самочувствие.
Народные приметы на 9 июля
Зажигая белую свечу на Давида, весь год будет достаток в доме.
Сильный запах полевых цветов в этот день предвещает дождь.
Если большой урожай земляники – будет холодная и суровая зима.
Солнечный день продолжит теплую погоду до осени.
Будет влажный сентябрь, если пошел обильный дождь.
Если сильная засуха, то в лесу не будет грибов до осени.
Что нельзя делать 9 июля
Отказывать в помощи бедным людям.
Легкомысленно обращаться с огнем.
Кричать и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.
Топтать и выбрасывать землянику, ведь по верованиям можно напророчить беду.
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