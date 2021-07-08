9 июля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В православии 9 июля чтят память Давида Солунского, которого называли Земляничником. Издавна считали, что в этот день земляника полностью созрела и нужно собирать урожай.

У крестьян на праздник Земляничника было принято качать мед, ведь люди верили – в этот период он более целебный и сладкий. О том, что нельзя делать 9 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 9 июля празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон и Павел.

Преподобного Давида Солунского

Видео дня

Православная церковь чтит Святого Давида Земляничника 9 июля. Преподобный в середине V века жил в монастыре, но решил отречься всех благ земной жизни и поселился в шалаше возле миндального дерева, где прожил 70 лет.

Мужчина был аскетом и мог исцелять от болезней. Всем людям, которые обращались за помощью, Давид давал наставления на жизнь и призывал молиться. Он был источником веры для многих неправедных душ. Именины Святого отмечают в день сбора урожая земляники, поэтому его и назвали Земляничником.

9 июля крестьяне всегда собирали землянику, к тому же не только ягоды, но и листья. На их основе изготавливали народные лекарства и чай. Земляничный напиток помогает восстановить энергию, укрепляет иммунитет и улучшает самочувствие.

Народные приметы на 9 июля

Зажигая белую свечу на Давида, весь год будет достаток в доме.

Сильный запах полевых цветов в этот день предвещает дождь.

Если большой урожай земляники – будет холодная и суровая зима.

Солнечный день продолжит теплую погоду до осени.

Будет влажный сентябрь, если пошел обильный дождь.

Если сильная засуха, то в лесу не будет грибов до осени.

Что нельзя делать 9 июля

Отказывать в помощи бедным людям.

Легкомысленно обращаться с огнем.

Кричать и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.

Топтать и выбрасывать землянику, ведь по верованиям можно напророчить беду.

Ранее OBOZREVATEL показывал: