9 августа: праздники, приметы и именинники

9 августа церковь отмечает День памяти Пантелеимона. В народе праздник получил названия Пантелеймон Целитель или Пантелеймон Кочанный.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 9 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.

Великомученик Пантелеимон почитается в церкви как грозный святой и покровитель воинов. У западных христиан он считается покровителем врачей.

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Пантелеймон претерпел мученическую кончину за Господа и прославился великими чудотворениями как при жизни, так и после смерти.

К нему обращаются в самые черные минуты, когда официальная медицина опускает руки. Считается, что если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.

В народе эта дата получила название День святого Палия, Пантелеймон Целитель или Кочанный. Считается, что в этот день не принято работать в поле – может молнией спалить либо урожай, либо даже самого "нарушителя".

Издавна на Пантелеймона знахари собирали целебные травы и цветы: запасы таких трав считались наделенными особой силой.

Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Блюдом угощали детей, больных и нищих.

Если завиваются кочаны капусты – осень будет холодной.

Если муравьи вход в муравейник заделывают – скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать 9 августа

9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, поскольку считается, что его может сжечь Пантелеймон.

По народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

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