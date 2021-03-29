30 марта: праздники, приметы и именинники

30 марта православные верующие отмечают День святого Алексея, в народном календаре – Алексея Теплого. Именинники: Александр, Алексей, Виктор, Макар.

В этот день существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 30 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник установлен в честь памяти преподобного Алексея. Он жил в IV веке в Риме. В ночь своего венчания на благородной девушке Алексей покинул дом ради паломничества. Ему привиделись похороны матери и он решил отречься от своего счастья, чтобы вымолить жизнь родного человека у Всевышнего. Следующие 17 лет он жил в турецком городке и просил милостыню, все свое время посвящая молитвам при храме Пресвятой Богородицы. Когда Алексей вернулся на родину, родители его не узнали. Но несмотря на это, отец приютил скитальца, делился с ним едой, но тот принимал только хлеб и воду, а также молился каждую ночь. Там Алексей прожил еще 17 лет. Перед смертью он написал правду о своей жизни, после чего мир узнал о подвиге святого.

Теплый Алексей

Предпоследний день марта чаще всего был теплым, поэтому и получил такое название. 30 марта люди обычно начинают готовиться к работе на поле: выносят картошку на улицу, ремонтируют инвентарь. Пасечники, если 30 марта уже сошел снег, выносили ульи и призывали пчел, чтобы те не искали других хозяев. Также принято в этот день молиться святому Алексею, чтобы он послал "медовое лето" и защитил пчел от болезней.

Всю домашнюю работу пытались успеть до окончания дня, чтобы вечером собраться с семьей за большим столом и провести зиму.

Какая погода на Алексея – такая будет и на Пасху.

Полноводные ручьи – к большому разливу, а малые – к засухе.

Если 30 марта теплая погода – будет хороший урожай осенью.

Если не видно скворцов, то в ближайшее время погода испортится.

Дикие гуси взмыли высоко в небо – скоро пойдет снег.

В этот день нельзя шить и готовить еду.

Также не стоит планировать 30 марта путешествие или дальнюю поездку.

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