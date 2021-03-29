30 березня: свята, прикмети й іменинники

30 березня православні віряни відзначають День святого Олексія, в народному календарі – Олексія Теплого. Іменинники: Олександр, Олексій, Віктор, Макар.

У цей день існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 30 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Свято встановлене на честь пам'яті преподобного Олексія. Він жив у IV столітті в Римі. У ніч свого вінчання із благородною дівчиною Олексій покинув будинок заради паломництва. Йому привиділися похорони матері, і він вирішив відректися від свого щастя, щоб вимолити життя рідної людини у Всевишнього. Наступні 17 років він жив у турецькому містечку і просив милостиню, весь свій час присвячуючи молитвам при храмі Пресвятої Богородиці. Коли Олексій повернувся на батьківщину, батьки його не впізнали. Але попри це, батько дав притулок мандрівнику, ділився з ним їжею, але той приймав тільки хліб і воду, а також молився щоночі. Там Олексій прожив ще 17 років. Перед смертю він написав правду про своє життя, після чого світ дізнався про подвиг святого.

Теплий Олексій

Передостанній день березня найчастіше був теплим, тому й отримав таку назву. 30 березня люди зазвичай починають готуватися до роботи на полі: виносять картоплю на вулицю, ремонтують інвентар. Пасічники, якщо 30 березня вже зійшов сніг, виносили вулики і закликали бджіл, аби ті не шукали інших господарів. Також прийнято в цей день молитися святому Олексію, щоб він послав "медове літо" і захистив бджіл від хвороб.

Всю домашню роботу намагалися встигнути до закінчення дня, щоб увечері зібратися із сім'єю за великим столом і провести зиму.

Яка погода на Олексія – така буде і на Великдень.

Повноводні струмки – до великого розливу, а малі – до посухи.

Якщо 30 березня тепла погода – буде хороший урожай восени.

Якщо не видно шпаків, то найближчим часом погода зіпсується.

Дикі гуси злетіли високо в небо – скоро піде сніг.

У цей день не можна шити та готувати їжу.

Також не варто планувати 30 березня подорож або далеку поїздку.

OBOZREVATEL раніше публікував календар харчування на Великий піст 2021.