3 июля: праздник, приметы на Мефодия Перепелятника и именинники

3 июля в народе отмечают праздник под названием Мефодий Перепелятник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома, Анатолий.

В церковном календаре 3 июля принято почитать память святомученика Мефодия Патарского, который при жизни удостоился титула Олимпийский епископ.

В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Также люди его называли Паутинным днем или Тенетником.

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Мефодий Перепелятник особенно почитался среди охотников. К 3 июля на полях обычно поспевали хлеба и на них слетались перепела, а это сулило легкую охоту на птиц.

Накануне 3 июля, вечером, охотники залегали в поле и, затаившись, лежали до рассвета, а когда рассвело, начинали наигрывать на специальных дудочках. Перепелки летели на звуки охотничьих рожков и попадали в ловушки, установленные зараннее.

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.

Пауки плетут паутину – к ясным теплым дням.

Перепелки громко кричат – значит, будет вскоре дождь.

Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает – начнутся ураганы.

Лебеди кричат к вечеру – будет плохая погода.

3 июля лучше не затевать ссоры с близкими.

Также не рекомендуется выбрасывать объедки со стола и выносить из дома мусор и старые ненужные вещи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года.