29 августа: праздник, приметы на Ореховый спас и именинники

29 августа православные верующие отмечают Третий Спас – Ореховый. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 29 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют в этот день: Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.

29 августа православные отмечают Спас Нерукотворный – праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь.

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Согласно библейскому преданию, Иисус Христос умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отобразился его лик. По поверьям, этот холст может исцелять людей и творить настоящие чудеса.

В народе праздник также известен под названиями Хлебный Спас, Ореховый Спас или Спас на полотне. Основное название праздник получил благодаря обязательной в этот день заготовке орехов на зиму.

В этот день наши предки выпекали хлеб, собирали орехи, ходили в церковь и делали заготовки к зиме. С полей убирали пшеницу, а хозяйки ткали полотно.

После похода в лес нужно было высыпать собранные орехи на это полотно, а вокруг разложить вкусные сезонные пожитки. Таким образом люди праздновали конец лета и начало осени.

Если журавль отлетит к третьему Спасу – на Покров будет морозно.

Начался дождь с грозой – осень будет теплой.

Хороший урожай орехов – к морозной зиме.

Много opexoв – в будущем году будет урожай хлеба.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя ругаться, злиться, конфликтовать и обижать кого-либо.

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