29 августа: праздник, приметы на Ореховый спас и именинники
29 августа православные верующие отмечают Третий Спас – Ореховый. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 29 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины празднуют в этот день: Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.Спас Нерукотворный
29 августа православные отмечают Спас Нерукотворный – праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь.
Согласно библейскому преданию, Иисус Христос умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отобразился его лик. По поверьям, этот холст может исцелять людей и творить настоящие чудеса.
В народе праздник также известен под названиями Хлебный Спас, Ореховый Спас или Спас на полотне. Основное название праздник получил благодаря обязательной в этот день заготовке орехов на зиму.
В этот день наши предки выпекали хлеб, собирали орехи, ходили в церковь и делали заготовки к зиме. С полей убирали пшеницу, а хозяйки ткали полотно.
После похода в лес нужно было высыпать собранные орехи на это полотно, а вокруг разложить вкусные сезонные пожитки. Таким образом люди праздновали конец лета и начало осени.Народные приметы на 29 августа
Если журавль отлетит к третьему Спасу – на Покров будет морозно.
Начался дождь с грозой – осень будет теплой.
Хороший урожай орехов – к морозной зиме.
Много opexoв – в будущем году будет урожай хлеба.
Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
Нельзя ругаться, злиться, конфликтовать и обижать кого-либо.
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