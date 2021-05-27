28 мая: праздник, приметы и именинники

28 мая отмечается по народному календарю праздник под названием Пахом Теплый. Его также иногда называют Пахом Бокогрей. В мире в этот день отмечают День менструальной гигиены, он же День здоровья женщин.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 28 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

В эту дату православная церковь отмечает память Преподобного Пахомия Великого, который основал монашество в Египте и был одним из столпов пустынножительства. Во время военных действий в 312 году его подразделение тепло встретили христиане, сохраняющие нейтралитет. Именно тогда Пахомий познакомился с христианством и постепенно стал отходить от языческой веры.

В народе праздник назвали Пахом Теплый. Другие названия этого дня: Пахом Бокогрей, Травник, Зеленый шум.

28 мая, в этот праздник, старались досадить все оставшиеся семена пшеницы до обеда. Люди верили, что если затянуть с посадкой до вечера, то можно остаться зимой без хлеба. Кроме того, суеверие гласит, что на Пахома нельзя садить овощи и другие растения, поскольку все посаженные в этот день посевы пропадут.

По одному из поверий, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам 28 мая нужно одеваться в красные сарафаны.

Сегодня, 28 мая, мир отмечает Международный день действий за женское здоровье. Дата учреждена в 1987 году.

Основная задача праздника – напомнить правительствам разных государств о высокой значимости здоровья женщин для будущего нации.

Этот день актуален и в 2021 году, поскольку понимание особенностей женского здоровья и реальных потребностей женщин все еще сильно ограничены. Это связано с тем, что медицина до конца не изучила женские болезни и влияние гормональных контрацептивов на здоровье женщины, сфокусировав внимание только на беременности и самочувствии роженицы сразу после родов.

Весь день тепло – лето будет также теплое.

Можжевельник и калина зацвели – пора сеять ячмень.

Появились обильные сережки на осине – к урожаю овса.

Если восход красный 28 мая – летом может быть много пожаров из-за засухи.

Если в воздухе много паутины в этот день – к жаркой погоде летом.

Не желательно сажать в этот день ничего, помимо пшеницы.

Нельзя в этот день смотреться в воду. Увидеть свое отражение в реке или озере – к беде.

Запрещается оставлять посуду и полы грязными 28 мая, иначе в кошельке будет пусто.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.