22 июля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

22 июля отмечается праздник святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздник также назвали Ягодником.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 22 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают 22 июля: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

Церковь посвятила эту дату памяти священномучеников Панкратия и Кирилла, которых казнили язычники за веру в Христа. Даже будучи при смерти во время тяжелейших пыток, они не отреклись от своей веры.

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В народном календаре день Панкратия и Кирилла прозвали Ягодником – в честь черники, которая созревает 22 июля. Из нее варили варенье или пекли пироги, делали компоты и настойки.

Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже пропустить сенокос. По поверью, в этот день нужно непременно съесть хоть пару ягод черники для здоровья и укрепления организма.

К 22 июля на грядках появляются первые огурцы, которые первым должен попробовать самый младший член семьи. Также считалось, что самый первый огурец хозяйка должна была сорвать втайне от всех и закопать в темном уголке огорода, чтобы следующий год был богатым на урожай.

Также чтобы получить хороший урожай огурцов, их надо высадить на грядке, где за год до этого росла кукуруза. Если же проигнорировать эти обряды, овоща может не хватить на консервацию.

В четверг также стоит заняться собирательством трав, свойства которых усиливаются в этот день. Эти травы позднее используют и в ритуалах любовной магии.

Яркие звезды ночью 22 июля знаменуют грозу в скором времени. Темная луна на небе – к непогоде до самого сентября.

Утром в этот день выпала роса – к сильному дождю.

Если лягушки тихо квакают – к дождю, громко – к хорошей погоде, молчат – будет похолодание.

Уродилось много черники – зима будет долгой и холодной.

Увидеть радугу в небе – к теплой и жаркой погоде.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя в этот день быть инициатором ссор. Особенно запрещено конфликтовать с родителями.

Не нужно отказывать в помощи, если об этом кто-то попросил.

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