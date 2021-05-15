16 мая: праздники, приметы на Мавру Рассадницу и именинники

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Праздники
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16 мая: праздники, приметы на Мавру Рассадницу и именинники

16 мая православная церковь проводит празднования в честь икон Божией Матери "Успение" Киево-Печерской. В народе отмечают праздник Мавра Рассадница.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 16 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 16 мая отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.

Празднования в честь икон Божией Матери "Успение" Киево-Печерской

В этот день в церкви проводится празднование икон Божией Матери: Печерской-Нерукотворенной, Яскинской-Печерской, Свенской (Печерской), "Успение" Киево-Печерской, Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием).

Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы – одна из древнейших явленных икон. Пресвятая Богородица вручила ее четвертым византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским.

16 мая православная церковь проводит празднования в честь икон Божией Матери "Успение" Киево-Печерской.
День памяти Мавры Рассадницы

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце 3 века и за свою веру во Христа подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней. В народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ: Молочница, Зеленые щи. Наиболее известное из них – Рассадница. В этот день принято высаживать на грядки рассаду капусты и засевать огороды семенами овощей.

В народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ: Молочница, Зеленые щи.
Народные приметы на 16 мая

  • Если в этот день ясно – будет хороший урожай огурцов.

  • Гуси и утки крылья поднимают – разразится буря.

  • Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.

  • Если черемуха цветет пышно – лето будет без дождей.

  • Большая роса – будет хороший урожай огурцов.

Что нельзя делать 16 мая

  • В этот день не рекомендуется мыть голову – будут неприятности.

  • Заниматься любыми видами строительства – в жилье, заложенном 16 мая счастья не будет.

  • Пускать в хлев любых посторонних – скотину в этот день могут сглазить так, что у нее пропадет молоко.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.

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