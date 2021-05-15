16 мая: праздники, приметы на Мавру Рассадницу и именинники
16 мая православная церковь проводит празднования в честь икон Божией Матери "Успение" Киево-Печерской. В народе отмечают праздник Мавра Рассадница.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 16 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины 16 мая отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.Празднования в честь икон Божией Матери "Успение" Киево-Печерской
В этот день в церкви проводится празднование икон Божией Матери: Печерской-Нерукотворенной, Яскинской-Печерской, Свенской (Печерской), "Успение" Киево-Печерской, Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием).
Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы – одна из древнейших явленных икон. Пресвятая Богородица вручила ее четвертым византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским.
Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце 3 века и за свою веру во Христа подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней. В народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ: Молочница, Зеленые щи. Наиболее известное из них – Рассадница. В этот день принято высаживать на грядки рассаду капусты и засевать огороды семенами овощей.
Если в этот день ясно – будет хороший урожай огурцов.
Гуси и утки крылья поднимают – разразится буря.
Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.
Если черемуха цветет пышно – лето будет без дождей.
Большая роса – будет хороший урожай огурцов.
В этот день не рекомендуется мыть голову – будут неприятности.
Заниматься любыми видами строительства – в жилье, заложенном 16 мая счастья не будет.
Пускать в хлев любых посторонних – скотину в этот день могут сглазить так, что у нее пропадет молоко.
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