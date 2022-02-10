Как одевались дома Мэрилин Монро, Грейс Келли, Одри Хепберн и другие актрисы старого Голливуда

Пандемия повлияла на наше представление, каким должен быть домашний гардероб. Раньше мы надевали вещи, в которых уже не хотим "дефилировать" на работу, на прогулку с друзьями или романтическое свидание. А сейчас, когда многим приходится работать вдали от офиса, люди пересмотрели свое отношение к тому, в чем ходить, находясь в квартире или в частном доме.

Голливудские кинодивы прошлого века уже тогда знали, как создавать эффектные домашние образы. Их стиль одежды вполне мог бы быть актуальным и сегодня. Подробнее о том, как одевались актрисы Старого Голливуда в жизни, читайте в материале OBOZREVATEL.

Мэрилин Монро

Американская актриса, модель и певица Мэрилин Монро повлияла на развитие не только кинематографа, но и на мир моды. Для съемок в фильмах ей подбирали образы профессиональные стилисты и дизайнеры, однако и дома звезда носила не менее стильные наряды.

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Для публичных мероприятий Мэрилин выбирала откровенные платья, а в повседневной жизни предпочитала удобные вещи в стиле кэжуал – комфортный трикотаж, обувь на низком каблуке или и вовсе без них, короткие топы и брюки-дудочки.

Грейс Келли

Голливудская кинозвезда Грейс Келли недолго снималась в фильмах. Ей пришлось бросить любимое дело после того, как вышла замуж за 13-го князя Монако Ренье III. После свадьбы знаменитость стала принцессой Монако.

Если на светские мероприятия она ходила рядом со своим мужем, одета в изысканное платье, то дома носила не менее стильные вещи, но более комфортные. Грейс, отдыхая во дворе у дома, где жила, носила трикотажные кардиганы, силуэтные платья, топы, шорты и брюки, подчеркивавшие талию.

Одри Хепберн

Американская актриса, фотомодель и благотворительница Одри Хепберн больше всего в домашней одежде ценила комфорт. При этом она подбирала наряды, которые выглядели довольно стильно. Чаще кинозвезда носила тонкий трикотаж, брюки свободного кроя, короткие или миди-платья, сарафаны и поло.

Брижит Бардо

Французская киноактриса, фотомодель и певица Брижит Бардо всегда особое внимание уделяла своим образам не только на светских мероприятиях или прогулках, но и находясь дома. Она выбирала наряды, которые не сковывают движения, но при этом подчеркивают ее пышные формы: силуэтные джинсы, брюки свободного кроя, топы, платья, футболки и так далее.

Джейн Мэнсфилд

Джейн Мэнсфилд, американская киноактриса, которая добилась успеха как на Бродвее, так и в Голливуде, в кино и в жизни одевалась довольно откровенно. Для нее куда важнее было подчеркнуть пышные формы, чем носить удобные наряды. Джейн надевала корсетные платья, ночные рубашки с кружевом, микрошорты и топы с глубоким декольте. Все для того чтобы быть эпатажной знаменитостью, ведь на время карьеры Мэнсфилд своей конкуренткой в киноиндустрии считала Мэрилин Монро.

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