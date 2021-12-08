Мода в холодное время: как одевались иконы стиля Старого Голливуда. Фото

Золотой век Голливуда приходится на 30-50 годы. В это время кинематограф расцветает, а вместе с ним безумную популярность обретают талантливые актрисы. Эти знаменитости знали, как можно выглядеть роскошно не только на светских мероприятиях, но и вне камер. Они и в жизни тщательно подбирали образы, чтобы быть стильными как в платьях и купальниках, так и в меховых накидках и шубах, пальто или тренчах.

В зимнюю пору предлагаем взглянуть на то, как кинозвезды прошлого века тепло одевались и при этом сохраняли изящный вид. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

Звезда фильмов режиссера Альфреда Хичкока – Грейс Келли – довольно профессионально уравновешивала образ с оверсайз-одеждой. Например, с помощью элегантных шляп, изящных перчаток и пышных платьев. Ее редко можно было увидеть в пальто или тренчах, чаще – в меховых накидках и шубах.

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Самая известная роль Вивьен – в фильме "Унесенные ветром", где она сыграла главную героиню Скарлетт О'Хара. Эта кинозвезда в холодное время часто экспериментировала с образами: она могла выйти на улицу как в меховой шубе свободного кроя, так и в приталенных пальто. Она дополняла верхнюю одежду длинными перчатками и разными аксессуарами: шляпами, платками, шарфами, брошами и так далее.

Эстер Уильямс была выдающейся актрисой 40-х и 50-х, бизнес-леди и звездой спорта – пловчихой. Зимой она выбирала наряды разных фасонов: объемные меховые шубы и силуэтные спортивные костюмы с утеплением. Чаще выбирала верхнюю одежду свободного кроя, а весной и летом почти всегда подчеркивала одеждой спортивную подтянутую фигуру.

Эта голливудская звезда носила преимущественно длинные пальто пастельных или черных оттенков, делавших ее визуально выше. И если платьями она подчеркивала свою талию, то верхнюю одежду выбирала свободного кроя, чтобы не помять вещи. Она любила в стиле одежды минимализм, поэтому дополняла свои образы в холодное время перчатками, шляпами и маленькими сумочками – без лишних аксессуаров. Реже могла надеть платок.

Звезда кинофильмов "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки" как на экранах, так и в жизни обожает экспериментировать с разными образами. Мэрилин Монро выходила на прогулки в холодное время как в кожаных куртках и брюках, так и в изысканных шубах или одно- или двубортных пальто. Это были силуэтные или же приталенные фасоны.

о верхней зимней одежде, вышедшей из моды;