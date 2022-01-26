Пляжная мода ХХ века: как выглядели в купальниках звездные иконы стиля

Мы часто видим в интернете фото звезд Старого Голливуда в роскошных платьях или удобной повседневной одежде. Поэтому примерно можем представить, какой у них был стиль нарядов в обычной жизни.

Значительно реже можно увидеть архивные снимки принцессы Дианы, Софи Лорен, Мэрилин Монро и других знаменитостей на отдыхе. К примеру, на море.

OBOZREVATEL рассказывает, какие фасоны купальников выбирали иконы стиля ХХ века.

Леди Ди, принцесса Уэльская, никогда не была поклонницей консервативных вещей. Все ее наряды максимально подчеркивали яркую индивидуальность. Они были красных, желтых, насыщенных зеленых или сиреневых оттенков, реже – черных или белых. Для пляжного отдыха принцесса тоже выбирала яркие купальники.

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Первая леди США (с 1961 по 1963 рр.) Жаклин Кеннеди предпочитала более сдержанные модели купальников, напоминавшие ультракороткое платье. Для отдыха на пляже в Италии в 1962 году она выбрала "пляжный наряд" с ненавязчивым принтом, полностью прикрывающим спину и живот.

Американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро всегда знала, как можно выгодно подчеркнуть свои формы. И на пляже – не исключение. Звезда выбирала купальники, акцентирующие внимание на талии и груди. В основном они были белого цвета: монохромные или с ярким принтом.

Итальянская актриса Софи Лорен для отдыха на море выбирала только сплошные купальники и без бретелей. В 1956 году она дефилировала на пляже в одежде с вертикальными линиями, которые визуально делают фигуру более стройной. Звезда так хотела быть чуточку выше (при росте 174 см), что пожертвовала комфортом – надела туфли на каблуке.

Грейс Келли – американская актриса, с 1956 года – княгиня Монако и жена князя Монако Ренье III. Для плавания она выбирала купальники насыщенных бордовых, белых или черных оттенков. Вся ее пляжная одежда обязательно прикрывала живот и спину, поскольку этого требовал дресс-код княгини.

Американская актриса и фотомодель Одри Хепберн чаще всего на пляж выходила лишь надежно защитившись от солнца. Звезда имела очень светлую и чувствительную кожу, поэтому надевала шляпы, легкие рубашки или костюмы, которые покрывали немалую часть тела. Артистка выбирала купальники черного, красного или белого цвета. Эти же цвета предпочитала, покупая одежду "на каждый день".

Французская киноартистка, фотомодель и певица Брижит Бардо у моря отдыхала в крошечных бикини. А для того, чтобы загар был равномерным, она принимала солнечные ванны топлес. Практически все купальники звезды были белоснежного цвета.

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