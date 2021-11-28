Теплая мода: как выглядят самые стильные платья на зиму 2021-2022. Фото

Кто сказал, что зимой нужно забыть о моде и элегантности, отдав предпочтение исключительно теплым свитерам, флисовым брюкам и многослойным образам? Даже в холодную пору можно оставаться женственной и стильной, а помогут добиться этого эффекта актуальные платья из плотных материалов.

OBOZREVATEL разобрался, какие теплые платья остаются в трендах на зиму 2021-2022. Такие согреют в минусовую погоду и придадут повседневности особого шика.

Кожи много не бывает

Гардеробы современных икон стиля переполнены вещами из этого материала. Ким Кардашьян, Меган Маркл, Кендал Дженнер, Анджелина Джоли и украинская народная любимица Тина Кароль не раз появлялись на публике в брюках, юбках или жакетах из кожи. Тренд из 90-х распространился и на платья. Они могут быть скромными и сдержанными, но все равно добавят образу ноток дерзости.

Видео дня

В этом сезоне не обязательно ограничивать себя черной кожей. Напротив, стилисты рекомендуют поэкспериментировать со цветами. Особенно актуально будут выглядеть бордовый и шоколадный оттенки. Также можно присмотреться к пастельному зеленому или изумрудному.

Коко Шанель рекомендует

Грандиозное возращение твида в гардероб современных модниц продолжается. В платье из этого материала нельзя не выглядеть элегантно. Мало кто отмечает его практичность в холодное время года, а ведь эта фактурная шерстяная ткань не позволит замерзнуть ни одной девушке.

В этом сезоне обратите внимание на разнообразие фасонов твидовых платьев. Каждая сможет подобрать себе свой, непохожий на остальные, вариант: короткий, длинный, с вырезом или под горло, прямого или приталенного кроя.

Вязаные и трикотажные

Такие платья наверняка порадуют любительниц комфорта и домашнего уюта. Зимой они смотрятся выигрышно по все критериям, а главное – надежно согревают.

Особенно популярны в этом сезоне наряды ниже колена. Обратите внимание, как модели дополняют их поясами или поясными сумками.

Ранее OBOZREVATEL писал про горячие обувные тренды, которые будут на пике популярности не только зимой, но и весной-2022. Как и с чем носить актуальные сапоги и ботинки читайте в нашем материале.