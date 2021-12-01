Какая верхняя одежда вышла из моды. 5 самых устаревших трендов зимы 2021-2022

Анна Яковлева
Мода
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Какая верхняя одежда вышла из моды. 5 самых устаревших трендов зимы 2021-2022

Расклешенные шубы, пуховики с мехом и некоторые другие модели верхней одежды стилисты называют "антитрендом" нового сезона. В этот список также входят норковые шубы "в пол", пуховики-платья и куртки с коротким рукавом.

Для того, чтобы быть в тренде зимой 2021-2022 модницам следует обладать знаниями о ключевых актуальных трендах, пишет Harper’s Bazaar. Отмечается, что девушкам стоит присмотреться к прямым оверсайз-вариантам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

  • Расклешенные шубы

Вероятнее всего такой вариант носили еще десятки лет назад, однако данная модель верхней одежды уже давно потеряла свою актуальность. Стоит добавить, что подобные куртки и шубы сильно полнят любой тип фигуры. Лучше всего присмотреться к прямым оверсайз-вариантам из эко-меха.

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Расклешенные шубы.

  • Пуховики с мехом

Этот устаревший тренд может и смотрится красиво, однако явно не является модным и трендовым. Лучше всего избегать пуховиков с маленькими вставками меха, а вместо них носить меховые воротники на пальто. Эта мода была популярна еще в 90-х.

Пуховики с мехом.

  • Норковые шубы "в пол"

Когда-то, это был символ роскоши, а теперь он превратился в "антитренд". Шуба "в пол" выглядит грузно и прибавляет года. Лучше примерять оверсайз-пальто "в пол".

Норковые шубы "в пол".

  • Пуховики-платья

Чтобы девушка выглядела женственной даже в суровые морозы, дизайнеры придумали пуховики в виде платья. Однако это давно не актуальная модель и смотрится она старомодно. Но, чтобы выглядеть стильно этой зимой – эксперты советуют выбирать прямые оверсайз-куртки.

Пуховики-платья.

  • Верхняя одежда с коротким рукавом

Случай, который невозможно оправдать удобством или стилем. Такой вариант верхней одежды – не практичный, тем более для морозов. Чтобы выглядеть стильно и при этом находится в тепле, стоит выбирать длинный рукав на верхней одежде.

Верхняя одежда с коротким рукавом.

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