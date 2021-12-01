Какая верхняя одежда вышла из моды. 5 самых устаревших трендов зимы 2021-2022

Расклешенные шубы, пуховики с мехом и некоторые другие модели верхней одежды стилисты называют "антитрендом" нового сезона. В этот список также входят норковые шубы "в пол", пуховики-платья и куртки с коротким рукавом.

Для того, чтобы быть в тренде зимой 2021-2022 модницам следует обладать знаниями о ключевых актуальных трендах, пишет Harper’s Bazaar. Отмечается, что девушкам стоит присмотреться к прямым оверсайз-вариантам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Расклешенные шубы

Вероятнее всего такой вариант носили еще десятки лет назад, однако данная модель верхней одежды уже давно потеряла свою актуальность. Стоит добавить, что подобные куртки и шубы сильно полнят любой тип фигуры. Лучше всего присмотреться к прямым оверсайз-вариантам из эко-меха.

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Пуховики с мехом

Этот устаревший тренд может и смотрится красиво, однако явно не является модным и трендовым. Лучше всего избегать пуховиков с маленькими вставками меха, а вместо них носить меховые воротники на пальто. Эта мода была популярна еще в 90-х.

Норковые шубы "в пол"

Когда-то, это был символ роскоши, а теперь он превратился в "антитренд". Шуба "в пол" выглядит грузно и прибавляет года. Лучше примерять оверсайз-пальто "в пол".

Пуховики-платья

Чтобы девушка выглядела женственной даже в суровые морозы, дизайнеры придумали пуховики в виде платья. Однако это давно не актуальная модель и смотрится она старомодно. Но, чтобы выглядеть стильно этой зимой – эксперты советуют выбирать прямые оверсайз-куртки.

Верхняя одежда с коротким рукавом

Случай, который невозможно оправдать удобством или стилем. Такой вариант верхней одежды – не практичный, тем более для морозов. Чтобы выглядеть стильно и при этом находится в тепле, стоит выбирать длинный рукав на верхней одежде.

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