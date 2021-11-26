Стилист назвала одежду, которая выглядит дешево и безвкусно

Стилист и блогер Анна Бей из Лондона перечислила одежду, которая выглядят дешево. Яркое белье, сумки с потертостями, вещи не по размеру сделают внешний вид девушки безвкусным.

Соответствующее видео она опубликовала на своем YouTube-канале. Анна Бей написала, что является экспертом стиля, который меняет модную жизнь женщин, а также она была представлена в изданиях The Times UK, Newsweek, New York Post, Cosmopolitan и многих других (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Белье

Стилист уверяет, что оно должно быть нейтральных тонов под светлыми вещами, и такими тканями, как шелк или тонкий хлопок.

Видео дня

"Лучше покупать гладкие комплекты, поскольку очертания кружева на ткани делают образ менее стильным", — сказала эксперт.

Сочетание цветов в наряде

Анна отметила, что если на каком-то предмете одежды есть принт, нужно подбирать остальную одежду, опираясь на оттенок рисунка.

"Не бойтесь экспериментировать с цветом, но не переусердствуйте, иначе будете похожи на клоуна", — прокомментировала Бей.

Обувь и сумки с потертостями/царапинами

Стилистка подчеркнула, что такие аксессуары сильно портят и "удешевляют" весь образ, поэтому необходимо избавится от них.

Правильно подобранный размер

Анна рассказала, что достаточно нелепо смотрится вещи, которые чересчур маленького или, наоборот, большого размера. Она настояла на том, чтобы девушки подбирали себе размер тщательнее, чтобы подчеркивать фигуру.

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