6 самых модных купальников этого лета, вернувшихся из прошлых лет. Фото

Многие слышали, что мода циклична. Из прошлого возвращаются тренды не только на цветочный принт, но и на вязанные вещи.

Так, вязанные бикини, которые были представлены в коллекции Imaan Hammam в 2017 году, снова на пике популярности, как и спорт-шик. OBOZREVATEL собрал самые трендовые купальники этого лета, вдохновленные коллекциями прошлых лет.

1. Купальник люрекс

В этом году снова в тренде купальники, пошитые из ткани люрекс люкс, как было в 2011 году. Готовьтесь встретить на пляжах бикини блестящих пастельных цветов и мягких тонов таких брендов, как Oseree, Isa Boulder, Sara Cristina и Maiyo.

2. Вязаные

Летом 2021 года вязаные вещи – маст хэв, от сумок-корзинок до готовой одежды ручной работы. Обязательно обзаведитесь если не вязаным топом, то самым трендовым купальным костюмом этого сезона. Вязаные бикини есть в коллекциях многих дизайнеров, от Cult Gaia до Tom Ford.

3. С принтом

В этом сезоне выбирайте микро-цветы Sir или мягкие абстрактные узоры Fella в разнообразных двухкомпонентных силуэтах. Помимо трендового анималистичного принта, популярностью также пользуются классический горошек, полоска, цветочные и тропические узоры. Также стоит обратить внимание на оригинальные геометрические мотивы. Вдохновение можно обрести, просматривая коллекцию купальников от Versace.

4. В стиле ретро

Как дань уважения ультра-женственным силуэтам 50-х годов, на пике популярности снова оказались цельные купальники без бретелек или верх с вырезом в форме сердца. Лучше, если они будут украшены винтажным принтом: в горошек, орнаментами в морской тематике, цветами и клеткой виши.

5. Спортивные купальники

Тренд, который не первый сезон держится на пике и не собирается сдавать свои позиции. На фоне общих модных тенденций к спорт-шику, модели спортивных купальников в сезоне 2021 приобретают особую актуальность. В них сочетается комфорт и свобода движений с яркими красочными расцветками. Актуальные новинки ищите у брендов от Ookioh до Ansea.

6. С открытыми бедрами

Тренд пришел к нам из 80-х. В этом году дизайнеры решили открыть бедра и подняли верхнюю линию бикини до уровня талии. Слитные модели также обзавелись высокими вырезами на бедрах. Такие фасоны хоть и удлиняют ноги, но, чтобы решиться оголять сокровенные места, нужна определенная смелость и раскованность.

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