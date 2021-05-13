Стилисты назвали главный тренд среди купальников на лето 2021. Фото
Летний сезон наступит совсем скоро, а это значит, что самое время узнать о трендах среди купальников. Так, стилисты заявляют, что выбрав бикини с цветочным принтом, вы точно не прогадаете.
По словам модных экспертов, яркий цветочный орнамент на купальнике может напоминать моду 80-90 годов. Тем не менее, этот тренд свежий и только начинает завоевывать любовь всех модниц. Об этом пишет издание Who whatwear (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Ниже опубликованы актуальные модели купальников, которые точно пригодятся в весенне-летнем сезоне 2021. К примеру, есть среди них модели высокой посадкой трусиков и бюстгальтером на завязках, а есть также и цельный вариант купальника с цветочным принтом.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
резиновые сабо американского бренда Crocs стали самым популярным обувным трендом лета 2021 года. В моде – яркие цветные модели.
Также после депрессивного 2020 года дизайнеры вернулись к ярким и насыщенным оттенкам. OBOZREVATEL проанализировал страницы главных модниц планеты и составил подборку главных трендов лета 2021, которые стоит повторить.