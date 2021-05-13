Стилисты назвали главный тренд среди купальников на лето 2021. Фото

Летний сезон наступит совсем скоро, а это значит, что самое время узнать о трендах среди купальников. Так, стилисты заявляют, что выбрав бикини с цветочным принтом, вы точно не прогадаете.

По словам модных экспертов, яркий цветочный орнамент на купальнике может напоминать моду 80-90 годов. Тем не менее, этот тренд свежий и только начинает завоевывать любовь всех модниц. Об этом пишет издание Who whatwear (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ниже опубликованы актуальные модели купальников, которые точно пригодятся в весенне-летнем сезоне 2021. К примеру, есть среди них модели высокой посадкой трусиков и бюстгальтером на завязках, а есть также и цельный вариант купальника с цветочным принтом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: