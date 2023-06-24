Так одеваются в Париже: 5 идей, с чем носить джинсы клеш, чтобы выглядеть как настоящая француженка

Француженки способны интересно обыграть даже повседневные аутфиты. Похоже, чувство стиля у них передается генетически. Девушки надевают простые вещи, к которым добавляют небольшие акценты – и они в центре внимания.

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Особенно им по душе клеши. Рассказываем в материале OBOZREVATEL, с чем срифмовать подобный низ, чтобы выглядеть как настоящая леди из Парижа.

1. С белой рубашкой

Чтобы образ не выглядел тривиально, помните несколько правил. Во-первых, рубашка должна быть свободного кроя и из легких материалов. Например, из тонкого хлопка или льна. Во-вторых, подчеркните талию, слегка заправив верх в джинсы. В прохладную погоду можно стилизовать данный аутфит теплым свитером с горизонтальными линиями.

2. С силуэтным кардиганом

Поскольку клеш слегка расширяется книзу, силуэтный кардиган поможет сбалансировать силуэт. Советуем выбирать джинсы с завышенной талией, а верх – укороченный, с небольшими пуговицами. Именно такие модели любят парижанки.

3. С твидовым пиджаком

Чуть ли не у каждой второй парижанки в шкафу есть винтажный пиджак из твида. Укороченный, чтобы не искажать пропорции тела. Этот благородный материал делает образы по-настоящему изысканными. Лучше всего комбинировать верх и низ в одной цветовой палитре.

4. С романтической блузой

Создайте женственный образ с нотками парижского шарма. Для этого соберите аутфит с блузами, на которых рукава или воротничок украшены кружевом, рюшами или небольшими воланами. Эти модели самодостаточны, так что откажитесь от тех, что с пестрым принтом, жемчугом или массивными вышивками.

5. С однотонным топом

Француженки обожают носить топы в классической палитре с американской проймой. Эти вещи пикантно обнажают плечи, но при этом прикрывают декольте и шею. Чтобы внести в образ акцент, дополните его массивными украшениями.

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