Защитят волосы от солнечных лучей: 5 самых стильных головных уборов для лета 2023

Солнечный удар – не единственная причина, почему летом нужно носить головной убор. Очевидный минус – волосы выгорают. Кроме того, ультрафиолет разрушает кератин белок (шевелюра на 90% состоит из него). Результат – тонкие и ломкие волосы. Также кожа на макушке может обгореть, а отсюда – шелушение, зуд и раздражение.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие головные уборы в тренде летом 2023. Благодаря им волосы будут ухоженными и здоровыми.

1. Платок

Платок – один из самых вариативных аксессуаров. Особенно в одном цвете или с флористическим, абстрактным или анималистическим принтом. Его можно носить как обруч или бандану, обвязать вокруг пучка или хвоста. Выбирайте полезны для здоровья волос изделия: из шелка или атласа. Если вдруг платок начнет спадать, закрепите его невидимками.

2. Кепка

Этот головной убор подойдет для поклонниц спортивного стиля или casual. Выбирайте кепки в светлой палитре, без узоров и надписей. Так больше шансов, что они не выйдут из моды и хорошо впишутся в любой образ. Интересный вариант стилизации – тотал-лук. То есть одежда и кепка в одном цвете.

3. Повязка на голову

Если вас вдохновляет эстетика конца прошлого столетия, то дополните свой аутфит повязкой на голову. Широкая будет подходить к спортивным образам, а тонкая – для повседневных и романтических. Также этот аксессуар может стать ярким акцентом, если вы в одежде пастельных оттенков.

4. Панама

Панама добавляет к образу наивности и легкости. Обратите внимание на модели с не слишком широкими полями в молочном цвете, мокко, кэмел или оливковом. Сочетайте их с верхом свободного кроя (футболками или рубашками) и шортами или юбками.

5. Соломенная шляпа с широкими полями

Такой вариант подходит не только для отдыха на пляже. Смело носите соломенные шляпы в городе. Они наиболее эффектно смотрятся вместе с платьем-комбинацией. Выбирайте головные уборы без "рваных" деталей и с крупным или мелким переплетением.

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