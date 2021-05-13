Самая модная обувь лета 2021 – кроксы: опубликованы фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Кроксы – самая модная обувь лета 2021

Резиновые сабо американского бренда Crocs стали самым популярным обувным трендом лета 2021 года. В моде – яркие цветные модели.

К такому выводу эксперты моды пришли после того, как 11 мая рэперша Ники Минаж опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото, на которых позировала в ярко-розовых "кроксах" со сверкающими декоративными значками. Пост стал вирусным и, по данным платформы The Sole Supplier, в тот же день продажи этой обуви в компании увеличились на 4,9 тысячи процентов по сравнению с предыдущим, пишет Independent.

Ники Минаж позирует в кроксах
Ники Минаж позирует в кроксах

Аналогичная ситуация произошла и на официальном сайте Crocs: из-за потока заказов интернет-магазин столкнулся с перебоями в работе.

Модные кроксы на лето 2021
Модные кроксы на лето 2021
Модные кроксы на лето 2021
Модные кроксы на лето 2021
Модные кроксы на лето 2021
Модные кроксы на лето 2021

Издание отмечает, что помимо Ники Минаж, поклонниками резиновых сабо являются и другие знаменитости, в числе которых хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, поп-певец Джастин Бибер, певица Ариана Гранде, рэпер Post Malone и многие другие.

Джастин Бибер в модных кроксах
Ариана Гранде в модных кроксах

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