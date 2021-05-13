Самая модная обувь лета 2021 – кроксы: опубликованы фото

Резиновые сабо американского бренда Crocs стали самым популярным обувным трендом лета 2021 года. В моде – яркие цветные модели.

К такому выводу эксперты моды пришли после того, как 11 мая рэперша Ники Минаж опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото, на которых позировала в ярко-розовых "кроксах" со сверкающими декоративными значками. Пост стал вирусным и, по данным платформы The Sole Supplier, в тот же день продажи этой обуви в компании увеличились на 4,9 тысячи процентов по сравнению с предыдущим, пишет Independent.

Аналогичная ситуация произошла и на официальном сайте Crocs: из-за потока заказов интернет-магазин столкнулся с перебоями в работе.

Издание отмечает, что помимо Ники Минаж, поклонниками резиновых сабо являются и другие знаменитости, в числе которых хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, поп-певец Джастин Бибер, певица Ариана Гранде, рэпер Post Malone и многие другие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сезоне весна-лето 2021 на пике популярности леггинсы со штрипками – это спортивные треники, которые носили давным-давно. Сейчас эта вещь стала самой любимой в гардеробе модниц, заменяя базовые джинсы и брюки.