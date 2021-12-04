Почему нельзя носить экомех и как не опозориться с трендом на экологичность. Отвечает стилист. Экслюзив

Наверняка вы слышали, что носить норковую шубу – сейчас моветон. Но при этом многие известные бренды продолжают продавать кожаные сапоги, сумки и другие аксессуары, а звезды и модели – активно их рекламировать. И в итоге, совершенно непонятно, что можно носить, а что – нет.

Известный украинский стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук помогла читателям OBOZREVATEL разобраться, почему экомех – это плохо, что из вещей можно назвать "экологичным" и какие тренды действительно помогают защищать природу.

Кристина Алексейчук говорит, что первая ассоциация с экологичностью – это обычно экомех. Он сейчас выглядит совсем как натуральный и при этом более доступен в цене. Но у этого материала есть ряд недостатков, на которые стоит обратить внимание.

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"Экомех – это полиэстер, который разлагается более 200 лет, и на его производство тратится очень много воды. Это очень плохо для нашей планеты. И чтобы оставаться экологичным и модным в плане верхней одежды, я советую все-таки выбирать такие материалы, как пух, перо, шерсть – такую, что состригается, а животные не страдают", – рекомендует стилист.

Также, выбирая шубу из экомеха многие продолжают носить обувь и сумки из натуральной кожи.

"Здесь уже стоит задуматься. Если вы полностью выбираете материалы в эко-формате, то все остальные вещи в гардеробе должны соответствовать тоже", – говорит Кристина.

В целом, экологичность может проявляться еще не только в материалах, но и в разумном потреблении.

"Мы покупаем вещи осознанно, и мы их носим дольше. Каждый раз, когда приходим в магазин, понимаем, зачем нужна эта вещь, с каким комплектом других вещей из своего гардероба ее носить, из какого материала вещь состоит. Эта тенденция для того, чтобы приобретать меньше вещей, но лучшего качества. Мне кажется, что благодаря ей мы сделаем мир чуточку чище и чуточку лучше", – отмечает модный эксперт.

Алексейчук отдельно выделила и тренд на переработку вещей – когда из старых делают новые.

"Грубо говоря, можно взять мужской жакет и сделать из него женский укороченный жакет и мини-юбку. Вот так вот придать вещи новую жизнь и получить стильный комплект. Это также хорошо работает с материалом деним и часто практикуется с другими материалами", – объясняет специалист.

Она добавила, что самый популярный стиль переработанных джинсовых изделий – это пэчворк, когда изразных материалов собирается единая вещь. Также сейчас в тренде вещи-трансформеры. Это по сути одна вещь, которая трансформируется в три. Например, тренч, из которого можно сделать жилет, отстегнув рукава, или куртку.

"Подводя итоги, могу сказать, что в целом экологичность хорошо влияет на моду, учитывая все вышеперечисленные тренды. Следует осознанно подходить к своему выбору и с пониманием относиться к тому, будет ли тот или иной материал вреден для природы", – заключила модный инфлюенсер.

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