'Сила и мощь нашей страны и воинов': автор костюмов для финального выступления TVORCHI на Евровидении-2023 раскрыл их символизм

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле состоялся грандиозный финал Евровидения-2023, в котором на сцену вышли представители Украины TVORCHI и покорили зрителей своим хитом, посвященным защитникам "Азовстали", Heart of Steal. Дуэту удалось завоевать для нашей страны почетное шестое место. Еврофанов впечатлил не только мощный номер от украинцев, но и их роскошные костюмы.

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Наряды музыкантов для гранд-финала разработал украинский дизайнер Иван Фролов, который сотрудничал с Бейонсе и Сэмом Смитом, а также одевал для Евровидения-2023 Тину Кароль, Джамалу и британскую ведущую Алишу Диксон. Основатель и креативный директор бренда FROLOV рассказал ELLE.UA о символизме костюмов для Джефрри Кенни и Андрея Гуцуляка.

Как мы уже заметили, песня Heart of Steal, название которой переводится как "Стальные сердца", была написана Андреем Гуцуляком после событий в Мариуполе на "Азовстали". Несокрушимый дух украинских защитников вдохновил и Ивана Фролова.

"Образы, которые мы создали для выступления артистов и танцовщиков TVORCHI – это продолжение истории, которую мы представили на сцене Национального отбора в декабре, где центральным символом является стальное украинское сердце", – поделился дизайнер.

У Джефрри Кенни костюм состоит из черной основы в виде гольфа и широких брюк. Грудь вокалиста украшает объемное золотое сердце. Концепция стального характера и силы украинцев, прежде всего, воплощена в вышитом вручную стальном рукаве исполнителя.

А вот на груди Гуцуляка "пульсировало" серебряное сердце, выполненное в такой же технике.

Танцоры были одеты в черные штаны, похожие на шаровары, а общие силуэты образов отсылают к стилистике одежды княжеских времен. Кроме того, в нарядах задействована вышивка, которая использовалась в одежде казацкой старшины.

"Таким образом, в аутфитах мы реконструировали силу и мощь нашей страны и наших воинов, благодаря которым мы можем жить, работать и представлять Украину на международной платформе Евровидения", – уточнил Фролов.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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