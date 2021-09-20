Мода в СССР: как женщинам не позволяли быть красивыми и что они с этим делали. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
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В Союзе все импортные товары были дефицитом

В СССР моды практически не было. Женщины носили серые и унылые платья, шили комплект одежды на сезон, а повседневный образ напоминал робу.

Все трендовые европейские тенденции запрещались или доходили до советских магазинов с опозданием – если вообще доходили и доходили дальше Москвы, Питера и столиц союзных республик. OBOZREVATEL пишет о женском стиле одежды в СССР.

Дефицит и запреты

Коммунистическая власть считала, что женщина обязана выглядеть скромно. Одежда обычной советской работницы должна быть комфортной, не мешать работе и бытовым делам. Девушка должна была олицетворять образ труженицы и не отвлекать мужчин от строительства коммунизма своей красотой. В те времена практически не использовали декор и украшения, кроме вышивки.

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В Союзе запрещали короткие юбки.

Первыми модные западные тенденции начали копировать студенты, уже в 80-х. Стиляг ловили патрули, модниц заставляли переодевать мини-юбки и наряды с декольте. Женщин в платьях выше колена порой унижали на работе и угрожали увольнением. Также запрещали красить ногти и делать пирсинг. В Союзе шили белье стандартной модели: закрытый бюст и панталоны. Если из-под рубашки выглядывала лямка, девушку считали вульгарной и легкомысленной.

Женщины самостоятельно шили наряды в СССР.

Праздничная одежда

Все нарядные платья в СССР шили самостоятельно или на заказ и носили только на самые важные события в жизни. Чтобы создать наряд "на выход", нужно было приобрести выкройку в газете. Модный журнал Burda был в дефиците и стоил дорого, поэтому девушки рисовали эскиз через копирку.

Качественный материал для платья было трудно достать.

Все импортные шелковые, бархатные и кружевные ткани были в дефиците. Женщины пытались разыскать родственников или знакомых, которые ездят за границу, чтобы получить материал. Ткань с выкройкой отдавали в ателье, но у многих машинка была дома и наряды шили самостоятельно.

Качество и ассортимент

Качественную цветную одежду можно было достать только "по блату". Экстравагантные туфли и сапоги были дефицитом. Из-за границы привозили вещи себе и на продажу. Если в магазине появлялся хороший товар, уже через час могло не быть ни одного размера.

В СССР все женщины ходили на небольших каблуках.

Хорошие вещи часто не попадали на полки, их прятали продавцы и продавали знакомым. У людей были деньги, однако купить было нечего. Куртки и пальто разбирали в больших размерах и перешивали под себя. Кроссовок невозможно было не достать, а спортом занимались в мокасинах или кедах.

Иконы стиля

Советские женщины стремились быть похожими на героинь фильмов и сериалов. Часто модные образы копировали у телеведущих новостей, поэтому мода на классические костюмы с жакетом и юбкой. Актриса Людмина Гурченко, балерина Майя Плисецкая и актриса Барбара Брыльска диктовали модные тренды в СССР.

Плисецкая и Брыльска были иконами стиля.
Актриса Людмила Гурченко стильно одевалась

Советский мейк-ап

Лак для волос или помаду было сложно достать. Ровный тон лица делали тональным кремом "Балет". Он ложился на кожу густым слоем, создавая эффект маски.

Макияж в СССР был очень сдержанным.

Подчеркнуть выразительность взгляда помогала тушь, которая быстро высыхала. В баночку плевали и снова возвращали тушь к жизни. Губную помаду, которая заканчивалась, собирали до последней капли в тюбике спичкой или пальцами. Советские женщины пользовались рассыпчатой пудрой из талька.

Женщины пользовались тальковой пудрой и тушью.

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