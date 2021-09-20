Мода в СССР: как женщинам не позволяли быть красивыми и что они с этим делали. Фото

В СССР моды практически не было. Женщины носили серые и унылые платья, шили комплект одежды на сезон, а повседневный образ напоминал робу.

Все трендовые европейские тенденции запрещались или доходили до советских магазинов с опозданием – если вообще доходили и доходили дальше Москвы, Питера и столиц союзных республик. OBOZREVATEL пишет о женском стиле одежды в СССР.

Дефицит и запреты

Коммунистическая власть считала, что женщина обязана выглядеть скромно. Одежда обычной советской работницы должна быть комфортной, не мешать работе и бытовым делам. Девушка должна была олицетворять образ труженицы и не отвлекать мужчин от строительства коммунизма своей красотой. В те времена практически не использовали декор и украшения, кроме вышивки.

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Первыми модные западные тенденции начали копировать студенты, уже в 80-х. Стиляг ловили патрули, модниц заставляли переодевать мини-юбки и наряды с декольте. Женщин в платьях выше колена порой унижали на работе и угрожали увольнением. Также запрещали красить ногти и делать пирсинг. В Союзе шили белье стандартной модели: закрытый бюст и панталоны. Если из-под рубашки выглядывала лямка, девушку считали вульгарной и легкомысленной.

Праздничная одежда

Все нарядные платья в СССР шили самостоятельно или на заказ и носили только на самые важные события в жизни. Чтобы создать наряд "на выход", нужно было приобрести выкройку в газете. Модный журнал Burda был в дефиците и стоил дорого, поэтому девушки рисовали эскиз через копирку.

Все импортные шелковые, бархатные и кружевные ткани были в дефиците. Женщины пытались разыскать родственников или знакомых, которые ездят за границу, чтобы получить материал. Ткань с выкройкой отдавали в ателье, но у многих машинка была дома и наряды шили самостоятельно.

Качество и ассортимент

Качественную цветную одежду можно было достать только "по блату". Экстравагантные туфли и сапоги были дефицитом. Из-за границы привозили вещи себе и на продажу. Если в магазине появлялся хороший товар, уже через час могло не быть ни одного размера.

Хорошие вещи часто не попадали на полки, их прятали продавцы и продавали знакомым. У людей были деньги, однако купить было нечего. Куртки и пальто разбирали в больших размерах и перешивали под себя. Кроссовок невозможно было не достать, а спортом занимались в мокасинах или кедах.

Иконы стиля

Советские женщины стремились быть похожими на героинь фильмов и сериалов. Часто модные образы копировали у телеведущих новостей, поэтому мода на классические костюмы с жакетом и юбкой. Актриса Людмина Гурченко, балерина Майя Плисецкая и актриса Барбара Брыльска диктовали модные тренды в СССР.

Советский мейк-ап

Лак для волос или помаду было сложно достать. Ровный тон лица делали тональным кремом "Балет". Он ложился на кожу густым слоем, создавая эффект маски.

Подчеркнуть выразительность взгляда помогала тушь, которая быстро высыхала. В баночку плевали и снова возвращали тушь к жизни. Губную помаду, которая заканчивалась, собирали до последней капли в тюбике спичкой или пальцами. Советские женщины пользовались рассыпчатой пудрой из талька.

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