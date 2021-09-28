Ненавижу совок вместе с его газировкой за 3 коп. Прошло уже три десятилетия, как он канул в лету, но у многих сидят в памяти привычки из той эпохи. Что это за привычки? Поехали...

Переживать о том, что скажут люди.

Все советские граждане зависели от мнения окружающих. Перед тем, как что-то сделать, надеть, построить и сказать, нужно было сто раз подумать, прикинув реакцию родных, соседей и даже случайных прохожих.

Привычка готовить на праздники, как на убой.

Тут все понятно: привычка метать на праздничный стол все лучшее сразу зародилась в тот прискорбный период, когда не то что лучшего — и необходимого-то было непросто достать. Так что богатый стол служил показателем статуса: вот я какая молодец, дефицит достала, успешная женщина!

Видео дня

Привычка есть все с хлебом.

Причем даже блюда, которые, по сути, сами хлебом и являются, потому что сделаны из такой же муки — макароны и пельмени, например, не говоря уже о тех же яйцах, только в профиль: углеводные блюда типа каш и жареной картошки тоже полагалось есть с хлебом. "Ешь с хлебом, а то не наешься!" - знакомая фраза?

И заказывать обед из трех блюд.

Тёща до последнего дня своей жизни (прожила 94 года) строго придерживалась этого правила - с обязательным компотом в конце. Лично я компот ненавижу и всегда ограничиваюсь одним блюдом.

И пить чай "со сладеньким".

А вот, кстати, и неприятное следствие трехразового питания: на самом деле, даже если впихнуть в себя все, что полагалось есть советским гражданам на обед, через несколько часов голод тебя догонит (хотя ты, вообще-то, свой дневной калораж уже набрал). Остается лопать печенье. Хотя вообще-то уже давно можно просто наслаждаться вкусом самого чая: он теперь не только в пачке со слоном и не только со вкусом лежалого веника.

Привычка давать бытовые взятки.

В Союзе полагалось везде иметь "своих": не только "своих" врачей и парикмахеров, но даже "своих" продавцов, которые могли намекнуть, когда "выбросят" мандарины или синих кур. При этом "своих" полагалось благодарить мелкими подношениями.

Привычка покупать продукты впрок.

Только один вопрос: а не трамбовать в шкафы 10 пакетов с гречкой, 4 бутылки масла и пятикилограммовый мешок сахара пробовали?)

Привычка носить дома старые вещи.

В люди не наденешь, а выбросить жалко — вот главный принцип, по которому формировался домашний гардероб. Что самое интересное, нельзя сказать, что старые вещи прямо активно носились, потому что в качестве домашней одежды они не слишком удобны. Но выбрасывать ничего нельзя! Поэтому дома надо ходить в халате или трениках, а изношенную одежду хранить на случай "вот дома буду носить".

Привычка превращать балкон в кладовку.

Ну, тут всё понятно. Сломанные велосипеды, холодильники, санки, одна лыжа - на балкон! И хранить этот хлам годами. А что не влезло — отвозить на дачу.

Привычка не лечить зубы до последнего.

Советскую стоматологию, в отличие от советской "большой медицины", никто лучшей в мире не считал: все знали, что стоматология в стране карательная, а что бесплатная — так за пытки в мировой истории никто и никогда не доплачивал.

Привычка делать ремонт десятилетиями.

Начинаем с дальней комнаты, а когда закончим прихожую, дальняя комната уже обветшает, потому что пройдет лет 5. Оно и неудивительно: стройматериалы не купишь, рабочих найти можно, но сначала надо "достать" для них что-нибудь дефицитное. Короче, бег по кругу.

Привычка откладывать лучшее на потом.

Парадный сервиз в серванте, выходная пара туфель на антресолях, "на том свете отоспимся"... Откладывать приятное на потом — самая жуткая советская привычка, потому что откладывалась, собственно, жизнь. Не надо так делать.

Ярлыки.

Девушка в короткой юбке - проститутка, молодой парень - наркоман, одинокая женщина - разведенка, безработный мужчина - неудачник, тихий верный муж - подкаблучник. Этот список можно продолжать до бесконечности. Несмотря на внешнюю скромность и напускную воспитанность, советские граждане просто обожали осуждать и вешать ярлыки.

Банки.

Наверняка, в одном из ящиков в кухне вы и сейчас храните пустые стеклянные банки. Зачем они нужны, если вы уже много лет не занимаетесь консервацией? В печь вместе с Энгельсом и Каутским!

Боязнь телефонных звонков.

Атавизм сталинских времён — когда люди жили в страхе и ожидании того, что вот-вот за ними придут.

Привычка лечиться "народной" медициной.

Чабрецом перитонит не вылечишь. Но в СССР существовал целый пласт медицинских баек и суеверий — о лечении рака с помощью подорожника, последствий инфаркта с помощью липового цвета и профилактике всех болезней при помощи лампы Чижевского. Официальная "бесплатная" медицина была плоховатой — и народ начинал искать альтернативные средства. Так в 15 лет умер мой одноклассник, родители которого его лимфогранулематоз год лечили травами. А ведь мог жить ещё 2-3 десятка лет.

Привычка никогда не улыбаться.

Практически все фотографии из СССР полны хмурых и неулыбчивых людей. Ибо нефиг - пусть себе буржуи улыбаются, а мы коммунизм строим!

Всё это очень субъективно. Если есть свои наблюдения по этому поводу - пишите!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.