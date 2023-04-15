Сделайте правильный выбор: 5 вещей, которые не следует носить после 35 лет

Конечно, нет жестких правил в моде и стиле, и каждый может надевать то, что ему нравится, и что соответствует его характеру и настроению. Однако, с возрастом, наши предпочтения и стиль могут меняться. Некоторые вещи, которые выглядели на нас превосходно в 20 лет, могут не так хорошо подходить в 35 или старше.

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Итак, какие "молодежные" вещи можно положить на полку в зрелом возрасте? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Комбинация коричневого и черного

Эти два цвета являются базовыми, но их сочетание в одном образе подойдет далеко не каждому. Чаще всего девушки 35+ выглядят в них старше своего возраста. Более эффектным станет аутфит в песочном, нежно-голубом, бежевом или кремовом цвете. Это может быть как монохромная одежда, так и со светлым верхом и темным низом.

2. Рваные джинсы

Они стали антитрендом не только для женщин постарше, но и для юных девушек. Рваные джинсы хоть и подчеркнут бунтарский дух, но будут неуместными. Сделайте выбор в пользу классических джинсов, которые будут подходить вашему типу фигуры: джинсы Mom, черные, Slim fit, укороченные и так далее.

3. Футболки с мультипликационными персонажами или надписями

Юные девушки обожают носить футболки с лозунгами, забавными надписями или принтами а-ля Микки Маус, Гуфи, магистр Йода или других персонажей. Если вам ну очень хочется и в свой шкаф добавить что-то подобное – можно. Вот только носите эти вещи исключительно дома. А для улицы, работы или встреч с друзьями приобретите однотонные футболки, которые достаточно универсальные в сочетании с другими вещами.

4. Анималистические принты и кислотные цвета

"Приручить" анималистические принты достаточно непросто. Надо при выборе одежды учитывать стилизацию и узоры (масштабность, насыщенность, ритм и палитру). Яркие и кислотные оттенки тоже нужно уметь грамотно вписывать в аутфит. Вы можете добавить эти вещи в гардероб дозировано. Например, маленькую леопардовую сумку или яркий платок.

5. Туфли с массивными каблуками

Такая обувь выглядит пошло на взрослой женщине. А еще – прибавляет возраст. Выбирайте альтернативные варианты: лоферы, туфли-лодочки, мокасины, остроносые балетки или белые кеды. Они актуальны для девушек всех возрастов.

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