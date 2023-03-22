''Приручите'' леопарда, или как правильно комбинировать вещи с капризным принтом, чтобы не выглядеть вульгарно: советы стилиста

Есть немало стереотипов по анималистическим принтам. Одни скептики называют их слишком провокационными и вульгарными, а другие убеждены в том, что такие – могут носить только смелые и эксцентричные люди. Однако восприятие подобной одежды зависит от стилизации и узоров (масштабности, насыщенности, ритма и палитры).

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Об этом написала в Instagram украинский стилист Яна Платонова. В посте она поделилась хитростями, которые помогут каждой леди носить леопардовый принт, и иметь при этом благородный и элегантный вид.

1. Сочетайте леопардовый принт с "родной" палитрой

Эксперт советует носить "леопардовые" вещи вместе с черным цветом, а также всеми оттенками коричневого и бежевого. Черный – усиливает принт и делает его более выразительным. Так вы точно не прогадаете с комбинированием вещей. Также стилист отмечает, что сочетание "леопард + леопард" скорее сработает на эпатаж, однако вряд ли вы создадите великолепный образ на каждый день.

2. Добавляйте к образу не более одной "леопардовой" вещи

Выигрышный вариант образа – надевать в анималистическом принте только одну вещь. Это может быть верхняя одежда, платье, брюки, топ, футболка, обувь или аксессуар. "Леопард, безусловно, зверь гордый, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его более веселым, молодежным, повседневным", – справедливо заметила Яна Платонова.

3. Используйте правило нейтрализации

Чтобы леопардовый принт не был слишком дерзким в образе, добавляйте в него спортивные элементы, худи, деним или однотонные рубашки и кеды. Также можно поэкспериментировать с более приглушенными вариантами принта, а не классическими, слишком насыщенными.

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