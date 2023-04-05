Не носите это: 5 вещей на весну, которые старят всех женщин после 40

Весной каждая женщина стремится обновить гардероб базовыми и нарядными вещами. Но перед шоппингом стоит поразмыслить, какая одежда подчеркнет фигуру и освежит вид, а какая – утяжеляет силуэт, укорачивает рост и прибавляет десяток лет.

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Как нельзя одеваться после 40 лет, чтобы не выглядеть старше? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Платье-балахон

Время идет, а бесформенные платья-балахоны все еще не исчезают из шкафов женщин. Эта модель популярна, потому что якобы скрывает в фигуре "лишнее". Отбросьте этот стереотип, и выберите лучшую альтернативу – платье с запахом: оно выделит талию, скорректирует пышные бедра и придаст образу женственности.

2. Приталенный пиджак

Сейчас приталенный крой возвращается в моду, но он подходит далеко не всем. Более универсальный и эффектный вид имеют пиджаки прямого силуэта. Они удлиняют фигуру и скрывают излишние объемы. Обращайте внимание на двубортные и однобортные модели в монохромных пастельных или ярких и насыщенных оттенках, например темно-зеленые или молочные.

3. Вязаная шаль

Шаль любой вязки визуально добавляет женщинам лет 10-15. Найдите стильную альтернативу. Это может быть платок в ярких или пастельных тонах, которым можно украсить голову или шею. Как носить этот модный аксессуар – читайте в нашем материале.

4. Длинный кардиган

Носить кардиган не является модным табу. Он станет незаменимой базой, если его длина не ниже бедра. Иначе образ будет громоздким. Носите эту вещь гардероба поверх топов, футболок и лонгсливов вместе с юбками и джинсами.

5. Ботильоны на шнуровке

В 2023 году в тренде минималистическая обувь, поэтому модели на шнуровке будут смотреться неактуально и старомодно. Приобретите лаконичную кожаную обувь на молнии с острым или квадратным носом в базовой цветовой палитре.

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