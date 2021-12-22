С какими цветами сочетается сиреневый – цвет 2022 года. Шпаргалка от стилиста

Сиреневый, оттенок которого Very Peri стал главным в 2022 году по версии Pantone, удачно сочетается с яркими цветами: насыщенным желтым, оранжевым, алым, зеленым и другими. Стильно будут смотреться и монохромные сиреневые образы.

Об этом рассказала украинская стилист Зоя Панина. Она опубликовала подборку луков в Instagram, чтобы показать, как носить главный цвет наступающего года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как отметила эксперт по стилю, в 2022-м многие модницы будут выбирать насыщенный сиреневый с красным подтоном.

Видео дня

Интересно, что в природе такого глубокого оттенка, как Very Peri, не существует. "Цвет родился под влиянием пандемии и нашего стремительного погружения в онлайн. Виртуальная и осязаемая реальность слились в одно целое – и мы уже не представляем одно без другого", – написала Панина.

Сиреневый + зеленый

Сиреневый + черный

Сиреневый + красный

Сиреневый + фуксия

Сиреневый + желтый

Сиреневый + оранжевый

Монохромный сиреневый

Напомним, что наше издание публиковало подборку самых эффектных образов голливудских знаменитостей в фиолетово-синей гамме.

Полный пост стилистки:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в чем встречать Новый 2022 год. Для вечеринок идеально подойдут наряды с перьями, бахромой, рукавами-буфами, платья с фигурными или глубокими декольте, мини, асимметричные, классические ансамбли.

А украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как модно одеться на новогодний корпоратив. Он посоветовал выбрать нарядную одежду: блестящее платья либо костюмы, акцентные аксессуары и яркие вещи.

А среди трендовых приемов макияжа-2022 будут натуральные цвета губ, блестки, разнообразные стрелки, яркие тени для глаз и другие.