Как носить главный цвет 2022 года Very Peri. Идеи для образов

Можно быть уверенными, что в ближайшее время на полках масс-маркетовых магазинов и в бутиках именитых брендов появится очень много одежды в палитре Very Peri. Именно этот синий цвет с фиолетово-красным оттенком стал главным в 2022 году по версии института Pantone. Стоит отметить, что дизайнеры предсказали цвет заранее. Именно поэтому на "красных дорожках" неоднократно появлялись суперзвезды в сиреневых, лиловых и лавандовых нарядах.

OBOZREVATEL собрал самые эффектные образы голливудских знаменитостей в фиолетово-синей гамме. Также мы попробовали разобраться, с чем носить и как сочетать вещи в оттенке Very Peri.

Произвела фурор на премьере фильма "Дом Gucci" в Лондоне певица и актриса Леди Гага, которая появилась перед камерами папарацци в фиолетовом летящем платье с большим разрезом.

Видео дня

Звезда решила, что много монохрома не бывает, поэтому дополнила лук ярким макияжем такого же цвета.

В похожем наряде из коллекции Донателлы Версаче блистала и актриса Зендая. Более нежный оттенок сирени выбрала для своего платья американская актриса Зои Дойч. Обе они подобрали под образ босоножки в тон на высокой шпильке.

Поскольку главный тренд этого и следующего года – монохромность, то многие звезды решались добавлять в свои total look еще больше total.

В реальной жизни выйти на улицу исключительно в сиреневом наряде вряд ли кто-то осмелиться, однако стилисты рекомендуют выбирать разные оттенки из одной палитры. Так образ выглядит гармонично и не навязчиво.

Что интересно, ранее цвета Very Peri в каталогах института не было: специалистам Pantone удалось получить абсолютно новый оттенок.

Приготовьтесь к тому, что скоро в вашем гардеробе появится сиреневый пиджак или фиолетовый свитер. С чем их сочетать? Модный журнал BAZAAR пишет: универсальные черный, белый, серый и бежевый, конечно, никто не отменял, но самым эффектным будет комбо лавандового и зеленого. Правда, ориентироваться стоит не на насыщенные травяные оттенки, а на нежные и пастельные – например, мятный. Здорово будет смотреться в сочетании с Very Peri и желтый. Особенно приглушенные его тона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в последнее время на пике популярности оказались вещи, которые носили еще в Советском Союзе. Но это не значит, что нужно просить у своих бабушек их старые платья и платки. Дело в том, что в тренды выходят принты, крой, форма одежды, обуви и аксессуаров, которые носили в СССР.