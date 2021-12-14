В чем встречать Новый год: самые модные наряды, которые сделают вас звездой

Для празднования Нового 2022 года идеально подойдут наряды с перьями, бахромой, рукавами-буфами, платья с фигурными или глубокими декольте, мини, асимметричные, классические ансамбли, считают эксперты. Горячих трендов такое множество, что каждая модница сможет подобрать стильную одежду на свой вкус.

OBOZREVATEL собрал мнения разных экспертов по стилю о том, какие наряды будут актуальными. Эти советы помогут определиться, что надеть в новогоднюю ночь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Перья

Довольно смелый тренд, который, впрочем, может украшать сдержанные и классические луки. Кроме того, практично будет купить перья в виде декора, который можно отстегнуть, отметило издание Marie Claire.

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Главной модной деталью-2022 перья назвала и украинская стилист Зоя Панина. Она рассказала в Instagram, что в тренде платья, кардиганы, брюки, рубашки, юбки с перьями.

Еще одно воплощение тренда – аксессуары, к примеру, пушистые сумочки.

Пайетки и стразы

Мерцающие наряды снова в моде частично благодаря тому, что в 2022 год возвращаются стильные приемы 90-х и 00-х. Блестящие платья, топы, юбки будут смотреться очень эффектно и празднично на новогодней вечеринке любого формата.

"Чем больше пайеток, страз и кристаллов – тем лучше", – пишет Marie Claire.

Стилистка Панина при этом опубликовала идею того, как "дозировано" использовать пайетки. К примеру, выбрать сияющую сумочку-клатч и романтическое платье.

Вырезы и асимметрия

Необычный крой может сделать оригинальным и нарядным даже простое однотонное платье. Этот тренд легко ужился и в повседневном гардеробе, и в вечернем.

Для празднования Нового года, к примеру, можно подобрать блузку с одним рукавом либо платье с вырезами на талии.

Кроме того, в тренде декольте, в том числе каре и фигурные.

Бархат, атлас и сочетание разных фактур

Эти ткани отлично смотрятся по отдельности, но можно сочетать их вместе. Панина показала, что можно подобрать атласный топ-майку под теплый бархатный брючный костюм.

Бельевой стиль

Вечерние наряды в бельевом стиле, как длинные шелковые платья, модницам советуют надевать как на масштабную вечеринку, так и на небольшой праздник.

Даже если костюмы в бельевом стиле кажутся слишком похожими на пижаму, найти им применение можно во время домашнего празднования Нового года-2022.

Согласно советам стилистки Паниной, создать праздничное настроение дома может сочетания "обычной" одежды с яркими украшениями.

Бахрома

Она уместна и в строгих образах, и в ярких игривых, а также с легкостью разбавит классику. Например, можно надеть костюм или комбинезон с блестящей бахромой.

Объемные рукава

Рукава-буфы или фонарики, как в лучшие времена 80-х, вновь вернулись в моду. Они сделают любое платье выделяющимся, а также способны визуально скорректировать фигуру.

Добавим, что персональный стилист из Киева Яна Щебельская на своей странице в Instagram опубликовала подборку новогодних платьев, которые используют трендовые приемы-2022:

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как модно одеться на новогодний корпоратив. Он посоветовал выбрать нарядную одежду: блестящее платья либо костюмы, наряды с перьями, акцентные аксессуары.