В чем встречать Новый год: самые модные наряды, которые сделают вас звездой

Дарья Дурова
Мода
7 минут
211
В чем встречать Новый год

Для празднования Нового 2022 года идеально подойдут наряды с перьями, бахромой, рукавами-буфами, платья с фигурными или глубокими декольте, мини, асимметричные, классические ансамбли, считают эксперты. Горячих трендов такое множество, что каждая модница сможет подобрать стильную одежду на свой вкус.

OBOZREVATEL собрал мнения разных экспертов по стилю о том, какие наряды будут актуальными. Эти советы помогут определиться, что надеть в новогоднюю ночь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

  • Перья

Довольно смелый тренд, который, впрочем, может украшать сдержанные и классические луки. Кроме того, практично будет купить перья в виде декора, который можно отстегнуть, отметило издание Marie Claire.

Видео дня
Праздничный топ бренда Rozie Corsets

Главной модной деталью-2022 перья назвала и украинская стилист Зоя Панина. Она рассказала в Instagram, что в тренде платья, кардиганы, брюки, рубашки, юбки с перьями.

Перья будут в тренде в новогоднюю ночь-2022
Стилист отметила: рукодельницы могут сами создать наряд с перьями

Еще одно воплощение тренда – аксессуары, к примеру, пушистые сумочки.

Аксессуары с перьями
Яркий образ с кофтой с пушистыми рукавами

  • Пайетки и стразы

Мерцающие наряды снова в моде частично благодаря тому, что в 2022 год возвращаются стильные приемы 90-х и 00-х. Блестящие платья, топы, юбки будут смотреться очень эффектно и празднично на новогодней вечеринке любого формата.

"Чем больше пайеток, страз и кристаллов – тем лучше", – пишет Marie Claire.

Блестящее платье от Zara

Стилистка Панина при этом опубликовала идею того, как "дозировано" использовать пайетки. К примеру, выбрать сияющую сумочку-клатч и романтическое платье.

Романтический образ для встречи Нового года

  • Вырезы и асимметрия

Необычный крой может сделать оригинальным и нарядным даже простое однотонное платье. Этот тренд легко ужился и в повседневном гардеробе, и в вечернем.

Для празднования Нового года, к примеру, можно подобрать блузку с одним рукавом либо платье с вырезами на талии.

Платье с асимметричным верхом бренда Zara
Тренд-2022
Соблазнительный образ на новогоднюю вечеринку

Кроме того, в тренде декольте, в том числе каре и фигурные.

Платья с фигурными вырезами и декольте-каре

  • Бархат, атлас и сочетание разных фактур

Эти ткани отлично смотрятся по отдельности, но можно сочетать их вместе. Панина показала, что можно подобрать атласный топ-майку под теплый бархатный брючный костюм.

Платье из зеленого бархата бренда 2MOOD
Бархат и атлас

  • Бельевой стиль

Вечерние наряды в бельевом стиле, как длинные шелковые платья, модницам советуют надевать как на масштабную вечеринку, так и на небольшой праздник.

Даже если костюмы в бельевом стиле кажутся слишком похожими на пижаму, найти им применение можно во время домашнего празднования Нового года-2022.

Платье-комбинация из шелка от Mango
В тренде – бельевой стиль

Согласно советам стилистки Паниной, создать праздничное настроение дома может сочетания "обычной" одежды с яркими украшениями.

Что надеть на Новый год дома

  • Бахрома

Она уместна и в строгих образах, и в ярких игривых, а также с легкостью разбавит классику. Например, можно надеть костюм или комбинезон с блестящей бахромой.

В Новый год можно выбрать платье с бахромой
Жилетка с бахромой в сочетании с белой блузой и кожаной юбкой

  • Объемные рукава

Рукава-буфы или фонарики, как в лучшие времена 80-х, вновь вернулись в моду. Они сделают любое платье выделяющимся, а также способны визуально скорректировать фигуру.

Блуза с объемными рукавами Louis Vuitton
Стильное платье с рукавами-буфами

Добавим, что персональный стилист из Киева Яна Щебельская на своей странице в Instagram опубликовала подборку новогодних платьев, которые используют трендовые приемы-2022:

Короткие платья на Новый год
Эффектные наряды
Платья для вечеринки в новогоднюю ночь
В чем праздновать Новый 2022 год
Темные платья на Новый год 2022
Варианты платьев на новогодний корпоратив
Красивые платья на Новый год
Что можно надеть на праздник Нового года
Варианты новогодних нарядов

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как модно одеться на новогодний корпоратив. Он посоветовал выбрать нарядную одежду: блестящее платья либо костюмы, наряды с перьями, акцентные аксессуары.

Новый год 2022Новый годМодаСтильНовый год-2022праздник