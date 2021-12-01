Блестки, яркие тени и макияж без бровей. 9 бьюти-трендов, которые "взорвут" 2022 год

В начале 2022 года среди трендовых приемов макияжа будут натуральные цвета губ, блестки, разнообразные стрелки, яркие тени для глаз и др.. Бьюти-тенденции будут разнообразными и каждый сможет подобрать себе то, что выразит его индивидуальность.

В статье для Marie Claire профессиональный визажист, основатель online-школы визажа Ирина Голубева составила топ горячих приемов мейкапа, которые нужно взять на вооружение в следующем году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сочные, натуральные губы

Матовые помады отходят на второй план. Внимание вместо этого приковано к "натуральным" губам с переливами. Для создания сочного эффекта подойдут нюдовые блески, тинты. В тренде цвета, приближенные к натуральным, а также яркие ягодные, красные, оттенки со сливовым отливом.

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Макияж без бровей

Еще два года назад в моде были густые, соболиные брови, но в 2022 году в бьюти-повестке макияж "без бровей". Для любительниц экспериментов подойдет обесцвечивание или коррекция формы.

"Макияж без макияжа"

В новом году визажисты не будут отступать от полюбившегося многим тренда на "макияж без макияжа". Максимально воздушный, незаметный мейкап пользуется популярностью в том числе среди селебрити.

Для такого макияжа стоит использовать легкие тональные основы с менее плотным покрытыем. Для создания блеска подойдут хайлайтеры с очень мелкими светоотражающими частичками.

Естественный румянец

Главное правило такого приема – использовать те оттенки, которые подходят именно вашему тону кожи. Глубокие оттенки румян подойдут смуглым, а более бледным – мягкие цвета.

Наносить румяна можно разными способами, как пальцами, так и пушистой кистью. Главная задача – добиться эффекта натуральности.

Выразительные скулы

Выразительные скулы на пике популярности и в нынешнем, и в будущем году и точно будут составлять 90% удачного образа. Подчеркнуть эту зону лица поможет скульптор и румяна.

Стрелки

Особо модные – цветные, двойные, стрелки экспериментальных форм, а также стрелки с блесточками. Классические варианты, конечно же, тоже сохраняют актуальность.

В 2022 году стоит обратить внимание на ширину стрелок: рабочим станет правило "чем шире, тем лучше". Стильно будут смотреться как внешние стрелки, так и внутренние.

Больше страз и блесток

С начала 2022-го стразы (к примеру, под бровями или ближе к веку) можно использовать даже в дневных образах. Визажист также посоветовала присмотреться к глиттеру для глаз, который даже при самом легком нанесении будут очень эффектным.

Кукольные ресницы

Хотя наращивать ресницы у мастеров уже совсем не свежий тренд, а такие процедуры отходят в прошлое, можно использовать использовать пучковые ресницы самостоятельно и клеить их в домашних условиях.

Эффекта кукольных ресниц также можно добиться с помощью наслаивания туши: если нанести продукт в несколько слоев, делая небольшие перерывы, чтобы тушь слегка застывала.

Яркие тени

Возвращается в моду яркий макияж глаз в стиле 90-х: персиковые, оливковые, голубые и красные оттенки. Необязательно растушевывать тени по всем канонам макияжа: можно нанести пальцем их и лишь слегка сгладить границы.

Как писал OBOZREVATEL, в 2022-м уже окончательно потеряют актуальность некогда популярные тренды в макияже, маникюре или уходе за лицом: к примеру, вычурные яркие нейл-дизайны на неудобных длинных формах ногтей. О бьюти-процедурах, от которых лучше отказаться в следующем году, читайте по ссылке.