Что будет в моде в 2022-м: самая трендовая обувь, аксессуары и цвета. Разговор с дизайнерами и стилистами

Зима – лучшее время для шопинга. Магазины распродают оставшиеся товары за бесценок, чтобы заполнить склады новыми коллекциями, а из-за наступления нового года всегда хочется избавиться от старых вещей и обновить свой гардероб.

Чтобы не выбросить лишнего и не купить уже неактуальную модель, следует разобраться, какая одежда, обувь и аксессуары станут трендами следующих сезонов. OBOZREVATEL пообщался с украинским дизайнером Ольгой Аленовой и стилистом Александрой Войсевич и узнал все о последних модных новинках-2022.

Дизайнер Ольга Аленова назвала среди трендов следующего года четыре лидирующих на модных показах оттенка цветовой палитры. Она рассказывает, что на пике актуальности будут такие цвета Pantone, как Coral Rose, Bubblegum, Pale Rosette и Fuchsia Fedora.

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Fuchsia Fedora, он же фуксия – станет явным фаворитом модниц по всему миру. И если на total look в этом цвете решится не каждая девушка, то в качестве ярких акцентов он подойдет. Цвет фуксии разнообразит образ и отлично будет сочетаться с серым, черным и коричневым.

Pale Rosette (бледная роза) и Bubblegum (баблгам) – это уже более нежные цвета розового, которые помогут создать нежный женственный образ. Идеи, как сочетать этот цвет в одежде, можно посмотреть в новых коллекциях Rhodonite, Ultimate Gray, Olive Branch.

Coral Rose (кораловая роза) – это что-то среднее между розовым и оранжевым. Вещи в этом цвете привнесут в ваш стиль свежести и красок. Но для базы он не подойдет – он, как и цвет фуксии, создан только для ярких акцентов. Носите его с белым, бежевым и обувью нейтральных тонов. Отлично в образ с коралловым впишутся золотые аксессуары.

Отметим, что Pantone презентует главный цвет 2022 года уже в декабре.

На 2022-й следует запасаться кожаными аксессуарами – портупеями, различными ремешками и ремнями.

Они помогут сделать акцент на талию или грудь и добавить к образу модный штрих. В последних коллекциях дизайнеры предлагают дополнять такими аксессуарами луки с легкими платьями-комбинациями и даже экошубками.

Самыми популярными будут кожаные корсеты (они представлены в коллекциях Loewe, Alaia и Schiaparelli). Также стоит присмотреться к новой модели перчаток Prada с необычным карманом на тыльной стороне ладони. Такой аксессуар освободит от нужды брать с собой мини-сумку или клатч.

Главный осенний тренд останется на лидирующих позициях и в следующем году. Особенно актуальной, по мнению Александры Войсевич, будет трикотажная одежда в контрастную полоску. Это может быть гольф, свитер, поло, кардиган – любое изделие, использующееся в качестве топа. Стилист советует миксовать этот элемент гардероба с однотонным спокойным низом, то есть брюками или юбками в одном цветовом решении.

Кроме того, модницей-2022 вас сделает полностью трикотажный образ. Наиболее популярными будут комплекты в одном цветовом решении.

Серебро – новый тренд в коллекциях осень-зима 2021/22, а также хит следующего года. Louis Vuitton, Paco Rabanne, Dolce&Gabbana, Gucci и Celine представили разнообразные платья, юбки и комбинезоны с эффектом металлик. Такой наряд отлично будет смотреться на новогодних корпоративах, светских ужинах и просто во время романтической прогулки по городу.

В повседневной жизни блестящие акценты в одежде можно разбавлять более практичными многослойными сочетаниями: однотонным худи, джинсовой курткой, рубашкой и так далее.

Одежда из искусственного меха в 2022 году будет бить рекорды популярности. При чем как шубы, так и декорированные экомехом сумки, шапки и обувь. Мех может быть как спокойных, сдержанных цветов – белого, черного, бежевого, так и ярких цветных – красного, зеленого, синего.

Эта модель перекочевала в 2022-й с летнего и осенних сезонов. Такие брюки идеально комбинируются с обувью с острым носком, утепленными ботильйонами, казаками, ботинками на меху и зимними лоферами.

Самыми трендовыми, по словам дизайнера Аленовой, станут лаковые туфли розового и белого цветов, как в последней коллекции Nodaleto в стиле 90-х. Актуальными будут именно модели на высокой платформе и закругленным мыском – туфли Мэри Джейн.

Подбирайте похожие модели на массивной подошве и высоком каблуке, чтобы выделяться из толпы и быть в тренде в 2022 году.

Войсевич объясняет, что манишка – это нагрудная вставка в мужской и женской одежде, которая видна в вырезе жилета. Она может быть как с горловиной свитера или капюшоном, так и на молнии. В 2022-м году этот вариант отлично подойдет для модных экспериментов и особенно понравится тем, кто не любит носить шарфы.

Декорированные бахромой свитера, кардиганы, платья, пальто и сумки уже не раз попадались в новых коллекциях модных домов. Александра Войсевич уверена, что бахрому можно и нужно использовать для повседневной носки в следующем году, а не откладывать для особого случая. Такая деталь делает образ динамичным и интересным. Добавляем в спокойные образы в стиле минимализм.

Хит следующего года – винтажный свитер. Именно такой, от вида которого складывается впечатление, будто бы вы одолжили его поносить у вашей бабушки или дедушки. Слегка объемный неплотно прилегающий к телу. Чтобы создать самый модный образ, следует комбинировать его с чем-то полярным, к примеру, с джинсами или кожаными брюками.

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