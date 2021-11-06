Кожаный, стеганный или оверсайз: стилист рассказала, как подобрать трендовый пуховик на зиму 2021/22. Эксклюзив

Подобрать стильный пуховик по фигуре – это задача со звездочкой. Нужно учитывать не только размер и длину, но и проверить его на соответствие трендам, а также понимать, насколько он сочетается со всем остальным гардеробом.

OBOZREVATEL решил обратиться за помощью к профессиональному стилисту Александре Войсевич. Модный эксперт объяснила, какие модели пуховиков будут в моде этой зимой и на какие цвета нужно обращать внимание.

1. Стеганные пуховики

Сама ромбовидная стежка этой зимой будет на пике популярности. Такие пуховики будут актуальны, не зависимо от длины и кроя: короткие, удлиненные как пальто, могут собираться под пояс, прямого кроя или даже оверсайз.

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В плане цветов могут быть разнообразные вариации, но в основном – это более спокойные и базовые цвета: белый, бежевый, розовый, фисташка, коричневый.

Для более смелых подойдут и яркие вариации самых трендовых цветов – насыщенного синего, красного или зеленого. Но важно, чтобы пуховики были однотонные, не в клеточку или цветочек.

2. Пуховик-пальто

Этот вид пуховика по форме напоминает удлиненный халат. Выбирайте длину немного ниже колена или макси, с поясом из материала самого пуховика.

Такая модель подходит тем, кто предпочитает более женственный классический стиль или работает в офисе. Также с помощью этого пуховика можно хорошо подчернуть талию.

3. Кожаный пуховик

Пуховик из кожи или эко-кожи может быть выполнен в разных вариациях: укороченный объемный или средней длины, с затяжкой на талии или как прямая удлиненная модель.

Главное – чтобы материал был кожа или эко-кожа спокойных цветов, которые встречаются в природе: белый, черный, бежевый, фисташка. Яркие модели таких пуховиков неактуальны.

4. Яркие пуховики

Классические яркие пуховики тоже в моде, но не из эко-кожи.

Они могут быть разной длины, но больше подходят для любителей спорта или стиля спорт-шик, чтобы можно было комбинировать спокойную базовую одежду с ярким спортивным акцентом.

5. Пуховик с меховыми вставками

Сейчас актуален пуховик с меховыми вставками из овчины или козы. Но стоит отметить, что в тренде не массивные опушки из пушистых зверей, как было когда-то в начале 2000-х, а аккуратные небольшие вставочки.

6. Оверсайз модели

Также актуальные оверсайз модели – большие, уютные и комфортные.

7. Жилеты-пуховики

Дутые жилеты-пуховики этой зимой лидируют в трендах. Они могут быть выполнены из разных материалов – как классический пуховик или из эко-кожи. Цвета могут быть абсолютно разнообразные. Главное правило – чтобы сочетались с гардеробом и образом жизни.

Стилист Александра Войсевич подытожила, что при выборе пуховика в первую очередь нужно обращать внимание на фурнитуру. Важно, чтобы она была в цвет пуховика, но никак не блестящей. Поэтому не стоит покупать пуховики с золотыми или серебристыми молниями, пуговицами и застежками.

Кроме того, обращайте внимание на то, чтобы ваша верхняя одежда не выглядела дешево, была универсальной и подходила под ваш образ жизни.

"Даже если вы покупаете жилет за 800 грн, он все равно должен смотреться как будто он стоит 5 тысяч минимум. То есть, само изделие должно быть достаточно современным по крою, стилизации и фурнитуре", – отметила Александра.

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