Плиссированные юбки из 50-х вернулись в моду: с чем их носить

В 2021 году в моду вернулись популярные плиссированные юбки, которые были в тренде еще в 50-х годах. Такие вещи можно увидеть в коллекциях известных дизайнеров: Zara, H&M и многие другие.

Чтобы плиссированная мини-юбка не выглядела слишком "школьной", можете добавить кремовую обувь в стиле ретро и яркий вязанный верх. Подробней о том, с чем носить подобные модели – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Длинная юбка плиссе – идеальный вариант для высоких стройных женщин. Она добавляет объем в области бедер, поэтому стилисты рекомендуют носить юбки в складку худым девушкам, чтобы визуально сделать формы более женственными.

Так, однотонная трикотажная модель средней длины – идеальный вариант для офиса. Этот вариант можно сочетать с облегающим пуловером. Также юбка плиссе отлично выглядит в минималистичных образах и с wow-аксессуарами, а в комплектах total-color добавит контраста.

Кроме того, подобные юбки можно носить с однотонной рубашкой, джемпером, а наверх подойдет кожаная куртка.

Обувь к такому сочетанию вещей подходит разная: классические туфли или босоножки на шпильке, кеды и кроссовки, ботильоны или полуботинки на каблуках.

Важно добавить, что также вы можете поиграть с яркими расцветками – коралловый, изумрудный, фиолетовый и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами списком устаревших, базовых и трендовых юбок. Так, летом 2021 популярными будут белые кожаные вещи, джинсовые ниже колен, а также плиссированные.