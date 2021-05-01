Андре Тан показал самые модные юбки в 2021 году. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами списком устаревших, базовых и трендовых юбок. Так, летом 2021 популярными будут белые кожаные вещи, джинсовые ниже колен, а также плиссированные.

Некоторые юбки давно пора убрать из гардероба, но есть базовые, которые всегда будут актуальны. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Какую юбку выбрать? Устарело, база и хитяра!" – написал дизайнер и показал несколько стильных примеров.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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