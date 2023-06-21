Одежда из какой ткани спасет от жары летом: эти хитрости понадобятся всем

Не секрет, что летом лучше выбирать одежду из натуральных, а не синтетических, тканей. Такие вещи обладают свойством "дышать", то есть обеспечивать свободный доступ тела к воздуху. Он лучше будет циркулировать под одеждой и жара не будет ощущаться так утомительно.

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Однако натуральные ткани нуждаются в более тщательном уходе. Чтобы минимизировать риски, производители все же добавляют синтетические волокна в состав вещей, но это только повышает их износостойкость. OBOZREVATEL расскажет, какие уловки при выборе образа можно использовать в теплое время года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одежда из льна

Вещи из льна в этом году будут на пике популярности, поэтому на них стоит обратить внимание. Длинные брюки из этого материала или кофта с рукавами 3/4 будут ощущаться на теле более комфортно, чем самые короткие шорты и открытый топ. Однако о глажке такой одежды стоит позаботиться заранее, ведь она сильно мнется.

Одежда из хлопка

В одежде из хлопка во время жары будет легче передвигаться, чем в синтетической. Однако есть нюансы, о которых следует знать. Например, склонность к деформации и вероятность того, что вещь "сядет" после стирки.

Шелк

Трудно представить себе более женственный и романтичный образ, чем наряд из шелка. Вдобавок, он еще и очень универсальный и комфортный, хоть и стоит недешево. В шелковом платье, юбке или кофте будет очень удобно под солнечными лучами. Но не секрет, что натуральный шелк очень нежен и подвержен механическим повреждениям.

Эти уловки при выборе одежды летом понадобятся тем модницам, которые стремятся не только чувствовать себя уверенными, но и не бояться жары.

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