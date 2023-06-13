Дайте коже дышать – и тело будет благодарно: 5 идей на лето 2023, с чем носить льняные штаны

Льняные брюки – одна из самых популярных вещей в летнем гардеробе streetstyle-звезд. Они тактильно приятны, не вызывают раздражения кожи, натуральны и экологически безопасны. А еще – удобные и простые в стилизации. Лен "дышит": он пропускает воздух к телу и обеспечивает его свободную циркуляцию. В изделиях из этого материала не будет жарко или холодно.

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Читайте в материале OBOZREVATEL о 5 луках со льняными брюками на лето. Их сможет повторить каждая.

1. С яркой рубашкой

Наденьте льняные брюки в нежных цветах: белом, молочном или кэмел. А сверху – рубашку свободного кроя в яркой палитре (изумрудная, сапфировая, розовая, желтая, багряная или васильковая, пурпурная или лазурная). Такое сочетание сделает ваш аутфит насыщенным и эффектным.

2. С жилетом

Костюмные жилеты отлично вписываются в лук со льняными брюками. Такое сочетание одновременно официальное и расслабленное. Идеально, если эти две вещи в одном тоне, но можно поэкспериментировать с разными комбинациями оттенков (белый и пастельный; яркий и пастельный).

3. С топом в виде платка

Этот необычный вариант верха сделает ваш образ легким и загадочным. Наденьте топ, а поверх него завяжите треугольником платок (так, как на фото, что ниже). В повседневных образах можно сделать ставку на однотонный верх, а для ярких луков выбирайте платки с минималистичным принтом.

4. Со льняным топом

Идеальное решение – скомбинировать брюки со льняным топом в одном цвете. Тотал-лук не делит фигуру на блоки и визуально делает женщин более стройными. Такой наряд хорошо пропускает воздух, так что в нем точно не будет жарко.

5. Рубашка с короткими рукавами

Это та комбинация, которая будет уместна как для офисного дресс-кода, так и для прогулок в парке или свиданий. Особенно хорошо сочетаются и дорого выглядят белый из кэмел, молочный с шоколадным или белый с песочным.

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