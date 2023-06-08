Маскируют живот и придают уверенности: 5 моделей летних платьев, деликатно корректирующих фигуру

Иногда женщины комплексуют из-за выраженного живота. Итак, с началом лета достают из шкафов платья-балахоны, чтобы замаскировать его. На самом деле эти модели – неудачное решение. Они искажают пропорции фигуры и существенно прибавляют объем ко всему туловищу. Такого эффекта вы хотели достичь? Вряд ли.

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Какие модели платьев мягко замаскируют лишнее и подчеркнут те части, которые вам хочется демонстрировать. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Платье-рубашка (полуприталенное)

Эти платья напоминают классические рубашки, но имеют более свободный крой и длину, достаточную для скрытия проблемных зон. Обычно их шьют из легких натуральных тканей, таких как хлопок или лен, чтобы обеспечить комфорт в жару.

2. Платье А-силуэта

Эта модель характеризуется облегающим верхом и юбкой, которая плавно расширяется книзу в форме буквы "А". Она сбалансирует силуэт, отвлекая внимание от зоны живота. Вы можете стилизовать ее ярким пиджаком, который дополнительно корректирует фигуру.

3. Наряды с завышенной талией

Эти платья фокусируют внимание на верхней части тела и на ногах, хитро скрывая живот. У них талия расположена под грудью или чуть выше. Благодаря этому ноги кажутся длиннее. Такие модели обычно имеют юбку, что расширяется книзу, создавая эффект подола-солнца.

4. Платье асимметричного кроя

Выберите полуприталенную модель без пояса и с асимметричным подолом. Она сбалансирует фигуру и сделает ее более пропорциональной. Это платье можно носить с туфлями-лодочками, босоножками, мюлями или кедами.

5. Платье на запах

Такие платья обычно имеют V-вырез, который помогает создать вертикальные линии и визуально вытянуть силуэт. Крой на запах подчеркивает грудь и талию, а также отвлекает внимание от зоны живота, делая его менее заметным.

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