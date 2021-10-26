Об ошибках в образе, базовых вещах и модных сочетаниях 2021 года: блиц-интервью со стилистом

Многим украинкам для создания своего стиля не хватает знаний о базовых вещах и модных трендах. Также многие боятся экспериментировать, комбинируя стильные новинки со своей обычной комфортной одеждой.

OBOZREVATEL решил помочь "влиться" в мир моды своим читателям и побеседовал с экспертом по стилю Инной Гриненко. Стилист объяснила, как правильно сочетать вещи в гардеробе, какая одежда является универсальной, а какая – уже давно вышла из моды.

– С какими ошибками в подборе образа чаще всего обращаются к вам клиенты?

– Нет никаких ошибок, каждый вправе одеваться как ему по душе. Поэтому не то чтобы с ошибками, а просто с непониманием комбинаторики образа. Также многие не знают, какие фасоны, силуэты, цвета подходят именно к их внешности.

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А это основные факторы, на которые следует обращать внимание при покупке одежды. Большинство наоборот, гоняются за трендами, не имея понятия, как их потом вписать в свой гардероб. Тогда имеем, что имеем – кучу одежды в шкафу и нечего носить.

Нужно помнить, что любая одежда на разных людях выглядит совершенно по-разному. Надо не поддаваться всем идеям инфлюенсеров, а лучше изучить свою внешность, понять, что ей будет комплементарно, тогда и проблем не будет в образе.

– Почему многие предпочитают одеваться "классически", и ни в коем случае не соглашаются надевать, например, кроссовки под платья и лодочки под джогеры?

– Кто-то боится экспериментов, хотя, возможно, и хотел бы попробовать, но не знает, как правильно это соединить. Не рискует, чтобы не чувствовать себя некомфортно. А кому-то такие образы "не заходят", поскольку есть уже собственный выработанный стиль, и такие сочетания не вписываются в его ДНК стиля.

– На что вы обращаете внимание при первом взгляде на образ?

– В целом ли он гармоничен. Если это холодный период, то на верхнюю одежду. Затем на детали – сумка, обувь. Затем в голове прокручиваю, что можно было заменить, добавить или убрать.

– На что нужно обращать внимание при подборе демисезонной обуви в 2021 году? Как сейчас должна сочетаться обувь с одеждой и аксессуарами?

– На комфорт, на качество, на длительность (в плане актуальности), на то, вписывается ли в ваш гардероб.

– Как сейчас должна сочетаться обувь с одеждой и аксессуарами?

– Не существует никаких правил, но для каждой пары обуви можно подобрать наиболее совмещаемую одежду. Если говорить о сумках, то здесь также можно подбирать в цвет обуви, но пусть они будут разной фактуры, или же в один цвет с одеждой. Классный вариант – сделать акцент в образе и выбрать яркую сумку в другом цвете всего образа.

– Назовите самые стильные сочетания вещей в образах осенью 2021 года зимой 21-22.

– У каждого свои. Мои – это легкие платья и массивная обувь, тренч.

А зимой высоченные ботфорты на массивной подошве, юбка миди с разрезами, вязаный грубый свитер с удлиненными рукавами, пальто оверсайз длины между меди и макси, и длинный шарф.

– Как сложить базовый гардероб на зиму?

– Обратиться к стилисту. Определить чего не хватает, найти в Pinterest фото нравящихся образов, составить из них мудборд.

Надо посмотреть в шкафу, возможно ли из мудборда уже есть какие-то вещи, определиться с палитрой, с бюджетом, а затем составить список покупок. Когда будете выбирать вещь, в голове сложите с ней минимум три образа.

Вещи должны быть качественными, комфортными и соответствовать вашим потребностям.

– Какие вещи можно назвать универсальными ?

– Таких вещей много, из них состоит базовый гардероб. И у каждого он будет свой. Но есть вещи, которые есть в каждом гардеробе. Имея такой список, вы всегда будете одеваться быстро и без проблем.

Если коротко, то это – пальто, тренч, кожаная куртка, футболка, топ, рубашка, свитер, кардиган, пиджак, брюки, джинсы и юбка. Если с обувью, то это – кеды, туфли, лоферы, челси/массивные ботинки. А дальше по желанию можно дополнять список.

Это то, что действительно избавит вас от ежедневных мучений при составлении образа.

– А какие вещи уже утратили свою актуальность?

– То, что я бы точно не рекомендовала, это скинни с низкой посадкой и порезами.

А на самом деле, абсолютно каждую вещь можно обыграть так, что она будет выглядеть современно, главное, чтобы она вписывалась в личный стиль.

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