Стилист назвала 7 вещей, которые оживят гардероб осенью. Фото

Стилист и блогер Екатерина Полякова показала модницам вещи, которые помогут разнообразить и оживить гардероб. Среди них белая футболка, аксессуары и носки.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Составила чеклист с вещами, которых в гардеробе мало не бывает, а стоят они не всегда дорого и значительно помогают разнообразить образы", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Белая футболка

Базовая вещь в гардеробе у каждой модницы – белая футболка. Она идеально нейтрализует "активные" вещи и дополняет простые. Ее также можно одевать под свитер, чтобы она просто выглядывала.

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Ремень

Вещь, которая часто собирает образ и завершает его. Ремень можно носить и поверх платье, жакетов и верхней одежды.

Головной убор

Стилист отмечает, что сейчас есть множество головных уборов, что ношение шапки иногда бывает скучным. Чтобы разнообразить аутфиты, можно носить панамы, береты и прочее.

Платок

Чтобы добавить к образу акцент, можно надеть платок. У него масса способов стилизации – повязать на голове, шее, сумке и так далее.

Солнцезащитные очки

Отличная деталь даже в холодное время года. Кроме того, что очки защищают от солнца, это всегда выглядит стильно.

Носки

Выглядеть стильно можно грамотно подобрав носки. Они могут быть как простыми, так и с принтом. Главное, чтобы они поддерживали образ.

Бижутерия

Один из самых простых способов оживить образ – добавить цепочку, сережки или кольца. Аксессуары отлично дополняют образ и цепляют внимание.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Екатерина Полякова показала беспроигрышные варианты образов, которые можно носить вне моды и времени. В их числе костюмы в мужском стиле, классический тренч, кожа, деним и другое.