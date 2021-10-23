С чем носить трендовые куртки этой осени: готовые образы от звезд Instagram. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Мода
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5,4 т.
С чем носить трендовые куртки этой осени: готовые образы от звезд Instagram. Фото

Осенью 2021 в тренде стеганые куртки, которые пробивались в гардеробы модниц несколько сезонов. Существует огромное количество вариантов их кроя, фасона и формы.

Среди них пальто, короткие куртки, жилетки даже теплые бомберы. OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых курток разного цвета, которые отлично впишутся в гардеробы модниц этой осенью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что стеганые куртки смело претендуют на звание самой актуальной верхней одежды. Их носят с трикотажными костюмами, комбинируют с джинсами и массивными ботинками, по типу челси. Также стеганая куртка отлично смотрится с платьями и высокими сапогами.

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Один из модных вариантов стеганой куртки стал от бренда The Frankie Shop. Модель появилась у стилиста из Швеции Эллен Клаессон в Instagram.

Модный вариант стеганой куртки от The Frankie Shop.

Стилист Каролина Даур из Германии предпочитает носить длинное стеганое пальто Marc O'Polo.

Длинное стеганое пальто Marc O'Polo.

Еще одним модным вариантом на осень 2021 будут стеганые куртки в разных цветах, а также свободного кроя. Блогер Тина Андреа с удовольствием продемонстрировала трендовый аутфит.

Объемная стеганая куртка в черном цвете.

Отличным вариантом также будет укороченные модели стеганых курток. Так, стилист и звезда стритстайла из Дании Перниль Тейсбек показала, как можно сочетать темную куртку со спортивной одеждой.

Укороченная модель стеганой куртки.

Французский стилист Элли Беатрис Джосли вышла в свет в объемном варианте куртки от H&M. Она подобрала массивные ботинки к своему луку.

Объемный вариант куртки от H&M.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогер Татьяна Белявина рассказала модницам, как правильно выбрать куртку на осень. Она посоветовала подбирать современную верхнюю одежду и ту, которая прослужит долгое время, а не устаревшие модели.

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