С чем носить трендовые куртки этой осени: готовые образы от звезд Instagram. Фото

Осенью 2021 в тренде стеганые куртки, которые пробивались в гардеробы модниц несколько сезонов. Существует огромное количество вариантов их кроя, фасона и формы.

Среди них пальто, короткие куртки, жилетки даже теплые бомберы. OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых курток разного цвета, которые отлично впишутся в гардеробы модниц этой осенью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что стеганые куртки смело претендуют на звание самой актуальной верхней одежды. Их носят с трикотажными костюмами, комбинируют с джинсами и массивными ботинками, по типу челси. Также стеганая куртка отлично смотрится с платьями и высокими сапогами.

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Один из модных вариантов стеганой куртки стал от бренда The Frankie Shop. Модель появилась у стилиста из Швеции Эллен Клаессон в Instagram.

Стилист Каролина Даур из Германии предпочитает носить длинное стеганое пальто Marc O'Polo.

Еще одним модным вариантом на осень 2021 будут стеганые куртки в разных цветах, а также свободного кроя. Блогер Тина Андреа с удовольствием продемонстрировала трендовый аутфит.

Отличным вариантом также будет укороченные модели стеганых курток. Так, стилист и звезда стритстайла из Дании Перниль Тейсбек показала, как можно сочетать темную куртку со спортивной одеждой.

Французский стилист Элли Беатрис Джосли вышла в свет в объемном варианте куртки от H&M. Она подобрала массивные ботинки к своему луку.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогер Татьяна Белявина рассказала модницам, как правильно выбрать куртку на осень. Она посоветовала подбирать современную верхнюю одежду и ту, которая прослужит долгое время, а не устаревшие модели.