Не надевайте это: 5 неочевидных ошибок женщин 40+, которые портят их стиль

Когда женщине исполняется 40 и более лет, это не значит, что нужно носить мешковатую одежду, прятать ноги за длинными юбками и выбросить из шкафа "слишком яркие" вещи. Это только стереотипы, о которых следует забыть. Научитесь правильно подбирать оттенки и узоры, удачный крой и комфортную длину изделий.

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Но сначала сделайте ревизию собственного гардероба. Проверьте, какие вещи портят ваш стиль. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Пестрые принты

Все в образе должно быть в меру, включая паттерны и узоры. Не следует комбинировать сразу несколько вещей с анималистическим или флористическим принтом. Выберите одну с элегантным горошком, в клетку или с тонкими вертикальными линиями, и комбинируйте ее с базовой однотонной одеждой.

2. Неправильно подобранное нижнее белье

Присмотритесь, правильно ли вы подобрали размер трусиков и бюстгальтеров. Они давят? А видны ли их контуры сквозь одежду? Оставляют ли отпечатки на теле после ношения? В белье вашего размера чувствуется легкость и комфорт в течение всего дня. А вот слишком маленькое или слишком большое изуродует силуэт фигуры.

3. Исключительно макси

Многие женщины 40+ считают, что обнажать ноги и руки – моветон. Они "прячутся" в платья и юбки длины макси. Не стоит ограничивать себя. Есть огромный выбор вещей миди и мидакси (длина чуть выше лодыжки и на пару сантиметров ниже середины икроножной), которые точно не сделают образы вульгарными. К тому же они смотрятся элегантнее и эффектнее, чем макси.

4. Вся одежда свободного кроя

Еще одна ошибка женщин 40+ – ношение мешковатой одежды, за которой полностью теряется силуэт и фигура. Такие образы никогда не выглядят стильно. Выберите одну вещь свободного кроя (футболку, рубашку или кардиган) и скомбинируйте с прямыми брюками или джинсами клеш.

5. Джинсы или брюки с низкой талией

Да, сейчас они вернулись в моду, но не советуем добавлять их в гардероб. Такой фасон не в лучшую сторону меняет пропорции фигуры и делает ноги "короче". Надевайте модели на высокой посадке, которые подчеркивают бедра и немного вытягивают силуэт.

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях летних брюк, которые не следует носить женщинам 40+.

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