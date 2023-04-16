У стиля нет возраста: как сделать образ изящным и элегантным в 40+

Кто сказал, что женщинам 40+ нельзя надевать розовые или слишком яркие вещи? Это всего лишь стереотипы, о которых следует забыть.

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На самом деле юные леди и дамы могут носить все, что вздумается. Стоит только научиться правильно подбирать оттенки и узоры в одежде. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пастельные оттенки

Такие вещи называют "королевскими", ведь у них женщины выглядят благородно, эффектно и даже немного моложе. Нежные цветовые палитры освежают внешность, нивелируют следы усталости и небольшие возрастные изменения. Речь идет о бледно-розовом, серо-желтом, лимонном, серо-голубом, приглушенном красном, холодном винном, персиковом, нежно-лиловом, мятном и подобных цветах.

2. Розовые вещи

Одежду розового цвета могут носить не только девочки. Она делает образы женщин 40+ элегантными и изысканными. А выбрать есть из чего: палитра института Pantone насчитывает около 168 оттенков: от пудровых до фуксии. Дамам с темными волосами и светлой кожей лучше отдавать предпочтение холодным цветам, а светлокожим с русыми или рыжими волосами – светло-розовым и теплым оттенкам.

3. Яркая одежда и аксессуары

Этот вариант подходит для тех, кто любит быть в центре внимания. Надевайте вещи и аксессуары (платок или украшения) насыщенных оттенков, делая акцент на определенных зонах. Это может быть шея, талия, зона декольте или изящные руки.

4. Флористический принт

Принт с цветами стереотипно считается атрибутикой девушек. Забудьте об этом. Выбирайте платья, костюмы, брюки, юбки или блузки с абстрактными графическими или нежными акварельными цветками. Так ваш образ заиграет новыми красками.

5. Темные очки

Нет, темные очки не прибавляют возраст. Они делают более выразительными черты лица и завершают образ. А еще – лучше защищают глаза от солнечных лучей, ежели прозрачные или светлых оттенков линзы.

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