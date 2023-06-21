Делают ноги 'короче', а бедра – 'шире': 5 моделей летних брюк, которые не стоит носить женщинам 40+

Не стоит "слепо" следовать трендам. Ведь есть тенденции, которые удачно подчеркивают формы, а есть те, что вредят внешнему виду. Например, вторые способны "укоротить рост", добавить лишний объем и изменить пропорции фигуры не в вашу пользу.

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Какие трендовые модели брюк не желательно носить женщинам 40+? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кюлоты

Это модель с высокой или средней посадкой. Она имеет довольно широкие штанины ниже колен. От кюлот лучше отказаться женщинам любого возраста. Ведь они визуально искажают силуэт и укорачивают ноги. Вряд ли вы хотите добиться такого эффекта.

2. Брюки с ультранизкой посадкой

Такая модель была популярна в 90-е. И лучше бы там и оставалась. Сегодня она вернулась в тренды. Однако с этими брюками следует быть осторожными. Они изменяют пропорции фигуры, делая обладательницу "ниже". Вместо этого обратите внимание на фасоны со средней или высокой посадкой.

3. Цветные леггинсы

Да, к образам нужно добавлять яркие акценты. Вот только женщинам 40+ важно не переусердствовать с этим. Нужно выбирать леггинсы в спокойном цвете (нежно-розовом, голубом или, например, кэмел) и без принта или с минималистичным рисунком.

4. Брюки на резинке

Джинсы или брюки на резинке выглядят дешево и вписываются далеко не во все образы. Прекрасная альтернатива – штаны из денима или брюки-клеш на высокой посадке. С ними каждый ваш выход будет стильным и актуальным.

5. Baggy jeans

Это мешковатые джинсы, которые "пришли" в 2023 год из нулевых. Их не стоит носить, потому что Baggy jeans портят пропорции фигуры. Они утяжеляют образ и солидно добавляют объем к ногам и бедрам.

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