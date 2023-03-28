Названы шесть самых модных кардиганов весны 2023: с чем носить, чтобы выглядеть безупречно. Фото

Есть много стильных моделей верхней одежды на весну и лето, которые не греют, а защищают от прохладного вечернего ветра. Однако кардиганы могут стать лучшим решением благодаря их легкости, практичности и комфорту.

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OBOZREVATEL уже писал об абсолютных антитрендах в моде на кардиганы, а теперь пора поговорить об альтернативе. На 6 самых удачных моделей этого сезона можно посмотреть в нашем материале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оверсайз

На смену приталенным вариантам пришел свободный крой. Оверсайз уже давно вошел в моду, ведь придает образу непринужденности, а носить его очень комфортно.

Яркий

Однотонные яркие модели будут пользоваться популярностью в 2023 году. Даже если весь образ подобран в базовых цветах, одна деталь может заметно освежить его и добавить смелый акценент.

С принтом

К кардиганам с принтом тоже стоит присмотреться повнимательнее. В этом сезоне в моде как анималистические, так и геометрические узоры. Однако ничего не будет выглядеть весной более стильно, чем цветочный принт.

Длинный

Кардиган вполне может заменить даже пальто, если это необходимо. Длинные модели из плотного или вязаного материала отлично защитят от непогоды, но не будут сковывать движения.

Базовый

Классические кардиганы бежевого, черного, кремового и других базовых оттенков будут прекрасно стилизоваться в официальном образе. Если желания одевать пиджак нет, можно смело заменить его на этот вариант.

Застегнутый с пуговицами

В 2023 году лучше не выбирать кардиганы без пуговиц, ведь именно застегнутым он будет выглядеть трендово.

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