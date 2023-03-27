Забудьте о них: пять кардиганов, которые давно вышли из моды и могут испортить любой образ. Фото

Кардиган – отличная весенняя альтернатива легкой кожаной куртке или бомберу. Вот только не все модели сохранили актуальность в 2023 году, потому перед созданием образа лучше ознакомиться с антитрендами сезона весна-лето.

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Стильный кардиган поможет придать образу непринужденности, романтичности и воздушности, а вот неудачный вариант испортит даже идеально подобранный look. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 моделях, которые больше не в моде (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Укороченный или болеро

Все помнят кардиганы-болеро, которые были на пике популярности 10 лет назад. Чтобы защитить от холода руки, но не закрывать красоту платья, модницы прибегали к такому лайфхаку, однако сейчас он выглядит устаревшим.

Облегающий

Современная мода совсем не жалеет облегающие модели верхней одежды. В дальний угол шкафа лучше спрятать и приталенные кардиганы на больших пуговицах.

Удлиненная модель по фигуре

Выбирая между моделью оверсайз и прямой, лучше приобрести первый вариант. Он придаст непринужденности и легкости образу, тогда как прямой крой просто исказит пропорции фигуры.

Без пуговиц

Пуговицы – это не только интересный декор, который может спасти скучный принт, но и очень практичная вещь. Не застегивающийся кардиган выглядит неаккуратно и неактуально.

На запах

Это одна из самых неудачных моделей кардигана, пальто, платья и других элементов гардероба. От подобного кроя в новом сезоне лучше отказаться вообще.

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