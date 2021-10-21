Названы 5 кожаных вещей, которые необходимо примерить осенью-2021. Фото

В осеннем сезоне 2021 года кожаные вещи по-прежнему на пике популярности. Этот материал удобно носить в прохладную погоду, он объединяет в себе удобство и стиль, а воплощение тренда может быть самым разнообразным.

Кожа всегда добавляет образу фактурности и делает его более заметным, и в то же время легко вписывается в повседневные луки. OBOZREVATEL публикует подборку пяти предметов гардероба из эко-кожи, которые станут прекрасной находкой для каждой модницыв этом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Плащ

Тренчи вошли в моду еще во времена Коко Шанель и сейчас их история обрела новый виток популярности. В этом сезоне стилисты все чаще советуют обратить внимание на кожаные модели плащей, которые будут и практичными, и актуальными.

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Штаны

В прохладную погоду брюки из такого материала могут хорошо согреть. Если выбирать классические или спокойные цвета, то кожаные штаны станут практичной альтернативой привычным джинсам.

Самыми модными моделями нового сезона считаются прямые брюки, стильные бананы, штаны с высокой или наоборот – с заниженной талией, воплощающие в себе эстетику нулевых. Антитрендом в то же время называют кожаные обтягивающие лосины.

Платье

Отлично подойдет для стритстайл-образов, может комбинироваться как с романтическими милыми вещами, так и быть изюминкой дерзких луков. Длины мины в таком случае лучше избегать, чтобы не выглядеть вульгарно.

Блуза-рубашка

Такой элемент гардероба точно пригодится и будет хорошо смотреться даже с простыми повседневными джинсами. Кожаная рубашка подойдет и для офиса, и для торжественного мероприятия.

Жакет

Пиджаки могут послужить в межсезонный период, а также в холода – под куртку, плащ и т.п. На волне ностальгии по эпохе 90-х кожаный жакет становится одной из самых трендовых вещей. Модными и одними из самых универсальных будут модели-оверсайз.

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