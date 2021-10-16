Стилист показала, как носить устаревшие джинсы скинни в 2021 году. Фото

Обтягивающие джинсы скинни многие стилисты называют "антитрендом" нового сезона, однако не все модные эксперты с этим согласны. Такие брюки советуют носить со свободным верхом и вписывать в образ, наполненный другими, более актуальными вещами.

Стилист Анастасия Михайлова на своей странице в Instagram показала удачные и не очень варианты луков со скинни. Она отметила: главное подчеркнуть достоинства внешности и с помощью одежды акцентировать внимание именно на них (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Михайлова пошутила, что не стоит забивать голову "антитрендами". Образы со скинни тоже могут быть современными, а кроме того – сделать акцент на ножках.

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Базовой формулой эксперт назвала жакет свободного кроя (нижний слой под него – по желанию) и облегающие джинсы.

"Нижний слой и обувь могут быть разными: футболка + кроссовки, худи + кроссовки, рубашка + челси/ботинки, водолазка + ботильоны на каблуке", – отметила женщина.

Еще один вариант стилист назвала трендовой формулой. "Тут все просто, если скинни не являются остромодным трендом, а вы заядлая модница, то можно добавить трендовые детали или сочетание в образ и всегда выглядеть стильно и современно", – отметила она.

На пике сейчас многослойные луки. "Это мастхэв, который может использовать каждая!" – заявила Михайлова.

Она указала, что под свитер, например, можно надеть рубашку, чтобы образ "заиграл". У многослойности есть и другой приятный бонус – возможность скорректировать фигуру.

Пост эксперта:

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